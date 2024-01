Johan Derksen (74) weigert van slechte gewoonte af te stappen: ‘Ik weet dat het ongezond is’

Johan Derksen wenst in 2024 op dezelfde voet verder te gaan als voor de jaarwisseling. Dat laat de flamboyante analist dinsdag weten in een video-item op de website van Vandaag Inside.

“Nee, ik heb helemaal geen goede voornemens. Ik ga gewoon verder zoals ik in december gestopt ben”, reageert Derksen desgevraagd. De 74-jarige analist is een bedrijvig sigarenroker, maar hij zal absoluut niet afstappen van die slechte gewoonte, zo verzekert hij. “Ik stop niet met roken. Ik eet heel normaal, heel bescheiden en heel gezond. Ik ben geheelonthouder. Dit sigaartje is mij heilig. Ik weet dat het ongezond is. Dat calculeer ik in. Die risico’s zijn voor mijn eigen rekening. Maar ik rook lekker mijn sigaartje, want je weet: sigarenrokers zijn geen onruststokers. Ik voel me daar heel relaxed bij.”

Ook zijn harde toon in Vandaag Inside zal Derksen niet veranderen, belooft hij. “Wij zitten in het enige programma in Nederland waar de mensen aan tafel zich geestelijk onafhankelijk opstellen. Daardoor is ook wat spannender dan een normale talkshow en kijken er veel mensen. Er kan altijd iets onverwachts gebeuren, er kan een relletje ontstaan, er kunnen gekke dingen gebeuren. Dat is leuk voor de kijker. Ik wil me niet inhouden, ik wil gewoon mezelf blijven.”