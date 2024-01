Borst niet onder de indruk: 'Ajax zet beleid van Mislintat vrolijk voort'

Hugo Borst is niet onder de indruk van de transfer van (33) naar Ajax. De Engelsman tekende donderdag een contract voor 2,5 jaar in Amsterdam, maar met zijn komst zetten de Amsterdammers volgens de journalist het beleid van de eerder dit seizoen ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat 'vrolijk' voort.

In De Eretribune op ESPN gaat Borst niet mee met de positieve verhalen over de komst van de voormalig Liverpool-aanvoerder, die zichzelf na een half seizoen vrijkocht bij het Saudische Al-Ettifaq om zijn loopbaan bij Ajax te kunnen vervolgen. Op de vraag van presentator Jan Joost van Gangelen bij zijn eerste gedachten bij de transfer, zegt Borst: "Dat het beleid van Sven Mislintat vrolijk wordt voortgezet." Van Gangelen werpt tegen dat Henderson toch niet in de 'categorie-Mikautadze-Sutalo' kan worden geplaatst, maar Borst is niet te vermurwen. "Een speler van 33 jaar die als De Verlosser wordt binnengehaald", schampert de Sparta-supporter. Kijkend naar beelden van de medische keuring die Henderson donderdag in Amsterdam doorstond valt de journalist bovendien iets op: "Ik zie klein vetrandje aan de zijkant, ik let daar altijd heel goed op."

"Ik heb er niet zoveel vertrouwen in, eerlijk gezegd", vat Borst zijn verwachtingen van Henderson in Amsterdamse dienst samen. Vervolgens bekritiseert hij de keuze van de Engelsman om afgelopen zomer in het (lhbti-onvriendelijke) Saudi-Arabië te tekenen. "Met dat soort mensen heb ik weinig op. Maar ja, ik ben een dominee...", klinkt het. Bovendien twijfelt Borst ook aan de motieven van Henderson om voor Ajax te kiezen: "Hij kon daar vijftien miljoen verdienen, dat hij het niet meer naar zijn zin heeft en dat hij dan vlucht naar belastingparadijs Nederland, want dat heeft hij goed uitgekozen. Het is handiger om in Nederland te spelen dan in andere Europese landen en hij denkt natuurlijk ook: de Eredivisie moet ik nog wel aankunnen."

Ajax schiet volgens Borst bovendien niet veel op met de komst van de 81-voudig international. "Ik ben best een positief mens, maar ik kan hier niet veel van maken. Voor mij is Ajax nog altijd een club in verval en een tussentijdse aankoop, daar heb ik sowieso al weinig mee. Dat zijn doorgaans noodzetten en die lopen als je het statistisch gaat bekijken meestal niet goed af." Henderson zou desondanks best mee kunnen komen, verwacht de journalist. "Misschien dat hij geen miskoop wordt, maar om nou te zeggen dat we Jezus Christus hebben binnengehaald... nee", sluit Borst af.