Jan Joost van Gangelen: ‘Hij moet de verlosser van Ajax worden, ik moet het nog maar zien’

Karim El Ahmadi en Maricano Vink denken dat een aanwinst zou zijn voor Ajax. Beide analisten van ESPN betwijfelen echter of de 33-jarige Engelse middenvelder van Al-Ettifaq haalbaar is voor de Amsterdamse club.

Joost van Gangelen brengt de belangstelling van Ajax voor Henderson zaterdagavond ter sprake in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN. De presentator is zelf genuanceerd: “Jordan Henderson wordt natuurlijk vaak genoemd als de verlosser van Ajax. Ik moet het nog maar zien. Of hij komt überhaupt”, snijdt Van Gangelen het onderwerp aan.

Artikel gaat verder onder video

“Hij is denk ik een speler die Ajax zoekt: een echte leider en iemand die de lijnen kan uitzetten voor de verdediging en mensen kan coachen. Hij zou wel echt een geweldige aanwinst zijn voor dit Ajax”, haakt El Ahmadi in. Henderson speelde in de Premier League jarenlang voor Liverpool. Daar kende hij een succesvolle periode. El Ahmadi: “Henderson was natuurlijk ook goed bij Liverpool omdat zijn medespelers ook heel goed waren, maar ik denk wel dat deze speler bij Ajax echt heel goed kan zijn.”

Vink ziet in Henderson de leider waar Ajax op dit moment naar hunkert. “Ajax heeft gewoon behoefte aan iemand die in elk geval communiceert”, stelt de oud-speler van de Amsterdammers. “Anco Jansen had een documentaire gezien en van hem begreep ik dat Henderson heel positief coacht. Dat is iets wat Ajax op dit moment ontbeert. Het zijn spelers die net zijn binnengehaald of heel jong zijn. Degenen die zouden moeten communiceren lopen voorin en hebben het al moeilijk met zichzelf. Wat dat betreft zou dit wel een welkome versterking zijn. Maar ik denk niet dat het reëel is voor Ajax.” Henderson wordt ook genoemd bij onder meer Juventus en Internazionale.