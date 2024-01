Van 't Schip hoeft niet lang na te denken over vraag naar aanvoerderschap Henderson

Hoewel bakken aan ervaring heeft en bij Liverpool jarenlang de aanvoerder was, gaat hij bij Ajax níét de aanvoerdersband dragen. Dat heeft John van ’t Schip vrijdagmiddag verteld op de persconferentie. blijft ‘gewoon’ de eerste aanvoerder. Volgens Van ’t Schip heeft Henderson de band niet nodig om de leider van het elftal te zijn.

Er is dit seizoen al veel te doen geweest om het aanvoerderschap bij Ajax. In de aanloop naar de competitiestart vertrokken Dusan Tadic, Jurriën Timber en Edson Álvarez allemaal uit Amsterdam. Daarmee leverde Ajax niet alleen heel veel kwaliteit, maar ook veel ervaring en leiderschap in. De verwachting bij velen was dat Maurice Steijn vervolgens voor Steven Berghuis of Branco van den Boomen als nieuwe aanvoerder zou kiezen, maar de eerder dit seizoen opgestapte trainer deed de band bij Bergwijn om de arm.

De aanvaller is de afgelopen maanden regelmatig bekritiseerd. Niet alleen omdat zijn prestaties nog altijd niet aan de hoge verwachtingen voldoen. Ook omdat men in hem niet de ideale aanvoerder voor dit Ajax ziet. Maar voorlopig draagt Bergwijn, ook nu Henderson zich officieel Ajacied mag noemen, ‘gewoon’ nog de aanvoerdersband. “Nee, Steven is onze aanvoerder”, reageerde Van ’t Schip vrijdagmiddag in de perszaal van de Johan Cruijff ArenA op de vraag of Henderson zijn nieuwe aanvoerder wordt. “Wat Jordan ook al zei: daar heeft hij geen band voor nodig.”

Bovenstaande vraag kwam van NOS-verslaggever Joep Schreuder, die kort daarvoor al van de Ajax-trainer wilde weten of Henderson een ‘paniekaankoop’ is. “Hij is transfervrij, dus het is geen aankoop. Maar goed, het kost wel wat natuurlijk. Nee, ik denk niet dat hij een paniekaankoop is. Als je alleen al ziet hoeveel publiciteit en aandacht hij, terecht, krijgt. Dat geeft aan wat hij heeft neergezet en heeft betekend. Ook de professionaliteit die hij nog steeds met zich meebrengt is voor ons de reden geweest om er vol voor te gaan”, aldus Van ’t Schip, die in Henderson het ‘type speler’ ziet dat zijn elftal dit seizoen heeft gemist. “Maar je hebt meerdere van dat soort spelers nodig. We hopen gewoon dat doordat hij gaat spelen, mee gaat trainen en in de kleedkamer aanwezig zal zijn, dat een heel positief effect op de rest van de groep gaat krijgen.”