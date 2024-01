Steijn doet boekje open over Ajax-vertrek: 'Gevoel dat ik deel van de spelersgroep kwijtraakte'

Maurice Steijn heeft zich openhartig uitgelaten over zijn vroegtijdige vertrek eerder dit seizoen bij Ajax. De vijftigjarige trainer is te gast in het RTL-programma Casa di Beau, waarin hij onder meer ingaat op de samenwerking met de eveneens uit de Johan Cruijff ArenA weggestuurde Sven Mislintat.

Steijn werd afgelopen zomer verrassend aangesteld door toenmalig directeur voetbalzaken Mislintat. De Duitser sprak bij de presentatie van de Hagenaar nog lovende woorden over de van Sparta Rotterdam overgekomen trainer, maar al snel kwam er een kink in de kabel. Mislintat haalde tal van spelers naar de club waar Steijn niet achterstond en de resultaten op het veld bleven achter. Op 24 oktober, een dag na de 4-3 nederlaag bij FC Utrecht, werd duidelijk dat aan het huwelijk tussen Steijn en Ajax vroegtijdig een eind was gekomen.

Artikel gaat verder onder video

"Het is misgelopen in de samenwerking, maar ik heb met heel veel mensen wel heel geweldig kunnen samenwerken bij Ajax", blikt Steijn terug op zijn veelbewogen avontuur in Amsterdam. Het probleem zat hem dan ook vooral in de communicatie met Mislintat: "Met de man waarmee de samenwerking het belangrijkst was, daarmee is het niet goed gegaan", moet de trainer een kleine drie maanden na zijn aftocht concluderen.

En dat terwijl Ajax op advies van Louis van Gaal, die niet lang daarvoor was aangetreden als adviseur van de Raad van Commissarissen, wél met Steijn verder had gewild. "Er waren wel een aantal momenten waarop het niet goed ging en ik toch het gevoel had: 'je raakt de groep een beetje kwijt', met name een bepaald deel van de spelersgroep", blikt Steijn terug. Na de ontluisterende nederlaag in Utrecht besloot hij dat het genoeg was. "Die wedstrijd verliep bizar, toen heb ik 's avonds en 's nachts met mijn vrouw gezeten en die nacht heb ik dat besloten." Op maandagochtend volgde een directieoverleg, waarin Steijn te horen kreeg dat Ajax wilde dat hij voorlopig aan zou blijven. "Ik heb eigenlijk zelf aangegeven dat ik er geen fiducie meer in had. Toen kwamen we met zijn allen tot de conclusie, ook Ajax, dat ze zeiden: 'Als je er zelf de twijfel ook hebt, dan kunnen we beter stoppen', dat was niet leuk want je gaat natuurlijk wel weg bij de grootste club van Nederland."