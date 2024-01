PSV verspeelt punten in Utrecht en grijpt naast Eredivisie-record

PSV heeft voor de eerste keer dit seizoen punten laten liggen in de Eredivisie. Op bezoek bij FC Utrecht kwam de ploeg van trainer Peter Bosz zondagmiddag niet verder dan een 1-1 gelijkspel. De Eindhovenaren hebben zodoende het record van meeste opeenvolgende competitiezeges sinds de start van een seizoen niet kunnen verbreken.

PSV kwam via Johan Bakayoko al vroeg op voorsprong. FC Utrecht verstopte zich niet en kwam in de beginfase een paar keer gevaarlijk door. De in de basiself teruggekeerde Mike van der Hoorn liet zich fysiek een paar keer gelden, waar vooral PSV-aanvoerder Luuk de Jong het slachtoffer was. De treffer haalde wel de angel uit de venijnige start van de thuisclub. Pas na een klein half uur viel er een doelpoging te noteren. De van Rangers gehuurde, en door PSV opgeleide, Sam Lammers zag zijn inzet met de voet gekeerd worden door Walter Benitez.

Artikel gaat verder onder video

Ondertussen kon scheidsrechter Joey Kooij na het negeren van een duidelijke overtreding van Andre Ramalho op Lammers weinig goeds doen in de ogen van het thuispubliek. De eerste overtreding die de plaatselijke FC mee kreeg in de 40e minuut werd dan ook met luid gejuich begroet. Voor een treffer gingen de Utrechtse armen niet de lucht in. Dat voorkwam vooral Benitez door alert te reageren op een scherpe voorzet van Souffian El Karouani en een doelpoging vlak voor rust van Lammers. PSV speelde niet groots, maar ging wel met een 0-1 voorsprong de rust in.

FC Utrecht begon voortvarend aan deel twee. Het mocht wat corners nemen en ondernam via Jens Toonstra, Lammers en Van der Hoorn tevergeefs wat doelpogingen. Het bleek uitstel van executie, voor PSV, want kort nadat Hidde ter Avest tegen de deklat kopte, schoot Othman Boussaid een voorzet van Lammers hard binnen. PSV had het moeilijk, maar kreeg langzaamaan wel de controle over de wedstrijd terug. PSV-trainer Peter Bosz haalde Ramalho naar de kant, waardoor Jerdy Schouten de rechter centrale verdediger werd. Een optie die Bosz normaliter in de toppers toepast.

Invaller Hirving Lozano was met een inzet tegen de onderkant van de lat dicht bij een hernieuwde Eindhovense voorsprong terwijl Benitez kordaat ingreep op een kopbal van Lammers. Het was de aanleiding tot een leuk slotkwartier waarin beide ploegen nog op zoek gingen naar de zege. Een vlammend schot van Boussaid ging net naast het PSV-doel. De met kramp kampende Lammers werd vervangen door Modibo Sagnan die in de punt van de aanval werd geposteerd. Bosz bracht met Ricardo Pepi nog een extra spits. Beide ploegen wilden meer, maar kregen het uiteindelijk niet.

PSV wacht nu woensdag de bekerkraker in De Kuip tegen Feyenoord en ontvangt komende zaterdag Almere City FC. FC Utrecht gaat dan op bezoek bij Excelsior.