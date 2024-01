Van der Vaart over opmerkelijke Ajax-uitspraak: 'Dan word je uitgelachen, maar ik vind het nog steeds'

Rafael van der Vaart staat nog altijd achter zijn uitspraak dat het huidige Ajax van het niveau Excelsior is. Dat zei de voormalig voetballer van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur zondag in Studio Voetbal. Van der Vaart vindt het ‘verschrikkelijk’ om naar de ploeg van trainer John van ’t Schip te kijken.

De voormalig Oranje-international baarde in de nasleep van de ontmoeting tussen FC Utrecht en Ajax nogal wat opzien met zijn uitspraken over de Amsterdammers. Het elftal van toenmalig trainer Maurice Steijn had op 21 oktober een pijnlijke nederlaag geleden bij FC Utrecht. Volgens Van der Vaart moest Ajax ‘gaan spelen als Excelsior’. “Vanuit de organisatie. Je bent Ajax niet meer. Je moet uitgaan van het feit dat je niet beter bent dan je tegenstander, want daar hebben ze gewoon de kwaliteiten niet voor. Ook de goede spelers worden meegesleurd met het niveau”, sprak Van der Vaart destijds in Studio Voetbal.

Artikel gaat verder onder video

In hetzelfde programma liet Van der Vaart er zondagavond, een paar uur na het einde bij Go Ahead Eagles - Ajax, wederom geen misverstand over bestaan. De Amsterdammers gingen er in Deventer weliswaar met de volle buit vandoor (2-3), maar kropen behoorlijk door het oog van de naald. “Het is echt verschrikkelijk. Ik wil het bijna niet eens meer analyseren”, zei Van der Vaart. De oud-prof werd vervolgens door presentator Sjoerd van Ramshorst herinnerd aan zijn uitspraken over Ajax en Excelsior. “Dan word je uitgelachen, maar ik vind het nog steeds niveau Excelsior”, aldus Van der Vaart.

Volgens de analist mag Ajax zich gelukkig prijzen met het feit dat het nog een paar spelers heeft die in zulke wedstrijden het verschil kunnen maken. “Dan kun je winnen omdat ze drie, vier goede spelers hebben die dan net een assistje geven of een doelpunt maken. Dan win je dit soort wedstrijden, maar we hebben vandaag (zondag, red.) toch gezien dat Go Ahead het eigenlijk gewoon verdiende om te winnen. Ik heb het al vaker gezegd, maar ik vind dat de spelers gewoon middelmaat zijn. Dan krijg je dit soort wedstrijden. Dan moet je hopen dat een Brobbey beslissend is, een Berghuis beslissend is, een Bergwijn.”

Gelukkig voor Ajax waren de door Van der Vaart genoemde namen inderdaad beslissend. Steven Bergwijn verzorgde de assist voor de 0-1 van Brian Brobbey, Steven Berghuis gaf de assists waaruit Benjamin Tahirovic en Devyne Rensch Ajax voor respectievelijk de tweede en derde keer op voorsprong brachten. “Die geven dan net even dat assistje en dan win je dit soort wedstrijden. Maar ik vind het zo verschrikkelijk slecht dat het eigenlijk niet om aan te zien is”, stelt Van der Vaart, die over Diant Ramaj wél was te spreken. “Die keeper was de beste man. Eén op één was hij heel erg goed. Hij bleef staan en had een paar heerlijke reddingen.”