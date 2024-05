Jahanbakhsh loopt veel te vroeg in bij strafschop Giménez, maar doelpunt telt

Alireza Jahanbakhsh liep veel te vroeg in bij de rake strafschop van Santiago Giménez in de wedstrijd tussen Feyenoord en PEC Zwolle. Toch keurde scheidsrechter Marc Nagtegaal het doelpunt niet af.

Giménez ontfermde zich in minuut 67 over de penalty met zijn eerste balcontact van de wedstrijd. Hij passeerde doelman Jasper Schendelaar. Op beelden van ESPN was te zien dat Jahanbakhsh al ver het strafschopgebied in was gelopen toen Giménez de bal raakte, maar arbiter Nagtegaal nam dat niet waar.

“Op de achtergrond Jahanbakhsh te zien, die veel te gretig is. Maar omdat het een doelpunt is, zo begrijpen wij van de vierde man, mag de VAR niet ingrijpen. Omdat Nagtegaal het niet gezien heeft”, zegt commentator Michiel Teeling.

“Als hij het wel had waargenomen, dan was het een ander verhaal geweest. Dan had de penalty waarschijnlijk opnieuw genomen moeten worden”, aldus Teeling. “Het is in ieder geval niet erg handig van Jahanbakhsh, maar gevolgen zijn er dus niet voor Feyenoord.”