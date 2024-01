Rik Elfrink brengt uiterst pijnlijke statistiek voor Feyenoord-supporters naar buiten

PSV-watcher Rik Elfrink heeft zondagavond een pijnlijke statistiek naar buiten gebracht over het verschil tussen PSV en Feyenoord in de eerste zeventien duels van het seizoen. De journalist van het Eindhovens Dagblad, onlangs verkozen tot sportjournalist van het jaar, constateert dat alle wedstrijden waarin Feyenoord dit seizoen punten heeft laten liggen al zijn gewonnen door PSV.

"PSV won alle vijf wedstrijden waarin Feyenoord dit seizoen punten liet liggen (Fortuna-thuis, NEC-thuis, FC Twente-uit, Sparta-uit en Feyenoord-PSV). De buffer is nu met 12 punten gigantisch, maar de klus is voor de Eindhovenaren nog niet voltooid", schrijft Elfrink. De statistiek lijkt logisch omdat PSV ongeslagen is, maar het programma voor clubs in de Eredivisie komt niet volledig overeen. De clubs die voor Feyenoord een bananenschil vormde in de Eredivisie heeft PSV al verslagen.

Het is aan de ploeg van Peter Bosz om de huidige lijn door te trekken in de resterende zeventien wedstrijden van de Eredivisie. Het gat tussen achtervolger Feyenoord en PSV leek al onoverbrugbaar, maar dat is het zondag door de remise van Feyenoord tegen de Eindhovenaren nog wat meer geworden. Feyenoord moet in eerste instantie plek twee zien vast te houden, terwijl PSV verder weg kan lopen van de rest.