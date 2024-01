Uitstekend nieuws voor Oranje en Koeman: 'Hij liet zijn superklasse weer zien'

Ronald Koeman zal met een goed gevoel terugkijken op het voorbije weekeinde. De spitspositie staat al tijden ter discussie in het Nederlands elftal, maar met Brian Brobbey en lieten twee kandidaten zich gelden bij hun clubs. Waar Brobbey tweemaal trefzeker was bij Ajax, bekroonde Memphis een sterk optreden voor Atlético Madrid in de thuiswedstrijd tegen Valencia met zijn eerste competitietreffer sinds 28 augustus. De Oranje-international krijgt lovende kritieken in de Spaanse pers.

Atlético Madrid nam Memphis een jaar geleden over van Memphis en hoewel hij sindsdien tien keer scoorde, is er vooralsnog geen sprake van een succesverhaal. De oud-speler van ook PSV, Manchester United en Olympique Lyonnais worstelt sinds zijn overgang naar Atlético met zijn fitheid en moest ook dit seizoen al een groot aantal wedstrijden aan zich voorbij laten gaan. Bovendien heeft hij de pech dat Atlético met Antoine Griezmann en Álvaro Morata een aanvalskoppel heeft dat dit seizoen enorm goed op dreef is.

In de thuiswedstrijd tegen Valencia mocht Memphis het echter weer een keer vanaf het begin laten zien. Het was zijn eerste basisplaats in de competitie sinds 19 december, toen hij zich op bezoek bij Getafe al na veertig minuten noodgedwongen moest laten vervangen. Memphis betaalde het vertrouwen van Diego Simeone terug met een sterk optreden. Hij bezorgde vroeg in de wedstrijd Griezmann een serieuze mogelijkheid om de score te openen, maar de Fransman liet dat nog na. In de tweede helft was Memphis zelf wél trefzeker. De Nederlander knikte de bal hard tegen de touwen en bepaalde de eindstand daarmee op 2-0.

Simeone was na afloop niets meer dan lovend over het optreden van zijn spits. ”Ik zie hem hetzelfde als jullie, goed spelen en doen wat we van hem nodig hebben. Groeien en bijdragen aan het team, dat is belangrijk voor ons”, werd de Argentijnse oefenmeester op de persconferentie geciteerd door Marca. De Madrileense krant schrijft zelf ook mooie woorden over Memphis. “Vanaf de tweede minuut liet hij zijn superklasse zien, die hij eerder niet wist te exploiteren en FC Barcelona nu goed had kunnen gebruiken”, klinkt het. Ook Mundo Deportivo deelt complimenten uit. “Hij was erg betrokken bij het team, druk uitoefenend en goed in het één keer raken. Hij maakte een geweldig doelpunt, springend als een leeuw.”

Naast Atlético Madrid zal ook Koeman blij zijn met het optreden van Memphis. De twee werkten uitstekend samen tijdens de eerste termijn van Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal. De oud-trainer van onder meer Ajax, PSV en FC Barcelona volgde begin vorig jaar Louis van Gaal op, maar heeft sindsdien niet tot nauwelijks een beroep kunnen doen op de aanvaller. Memphis had weliswaar een basisplaats in de eerste twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar, maar moest alle daaropvolgende interlands aan zich voorbij laten gaan.

𝐌𝐄𝐌𝐏𝐇𝚰𝐒! 👉🦁👈

Een knappe kopbal van de Nederlander betekent een 2-0 voorsprong voor Atleti 🙏#ZiggoSport #LaLiga #AtletiValencia pic.twitter.com/Hfl6t8F8Qe — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 28, 2024