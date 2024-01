Talpa én publieke omroep zetten streep door nieuw programma met Johan Derksen

Johan Derksen en Raymond Mens gaan dit jaar toch geen documentaireserie maken over de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Talpa vindt het programma 'te politiek', terwijl het duo Derksen-Mens ook door de publiek omroep is afgewezen.

Afgelopen zomer onthulde Mens dat hij in 2024 mogelijk met Derksen een documentaireserie in de Verenigde Staten zou draaien. "Talpa vond dat programma niet zo geschikt voor de zender en toen zijn ze met de publieke omroep gaan praten. Die vonden het wel een heel goed idee, maar die zeiden: wij gaan niet een heel duur programma financieren voor de hoofdrolspeler met een Talpa-hoofd", aldus Derksen in De Oranjewinter.

"Toen wilde Raymond dat heel timide vertellen aan mij, want die dacht dat ik boos zou zijn, maar voor mij was het wel een opluchting, want ik zag toch geen mogelijkheid om er drie weken tussenuit te gaan. Toen heeft de publieke omroep voorgesteld om Rutger Castricum in mijn plaats mee te sturen en die heb ik ook hartstikke succes gewenst, hij is er hartstikke geschikt voor", aldus het boegbeeld van Vandaag Inside.

Mens bevestigt de lezing van Derksen. "Het verhaal dat Johan vertelt klopt wel, ja. We waren in gesprek om dat programma te maken en SBS heeft inderdaad gezegd: we vinden dat te politiek. Ik ben het daar niet mee eens, want volgens mij is het best scorende programma op SBS heel politiek, maar dat mogen zij vinden. Toen heb ik gezegd: dan vind ik wel dat ik daarmee naar een andere zender mag."

Of het programma er daadwerkelijk komt, is nog onzeker. "Johan gooit het nu op de zender, maar het zit nu in het stadium dat het wordt voorgelegd aan de publieke omroep", aldus Castricum.