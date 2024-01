Driessen haalt flink uit naar prijswinnende collega Rik Elfrink: 'Dat sloeg echt nergens op'

Valentijn Driessen vindt het niet terecht dat collega-journalist Rik Elfrink eerder deze week werd uitgeroepen tot Nederlands sportjournalist van het jaar. De PSV-clubwatcher van het Eindhovens Dagblad kreeg die onderscheiding toegekend door het bestuur van de Nederlandse Sport Pers, maar de chef voetbal van De Telegraaf is het daar overduidelijk niet mee eens.

Op dezelfde bijeenkomst werd Feyenoord-trainer Arne Slot onderscheiden als NSP Sportpersoonlijkheid van het jaar. Daar kan Driessen nog wel mee leven ("Ik gun hem dat van harte"), maar in De Oranjewinter heeft hij geen goed woord over voor de andere onderscheidingen die door de NSP werden uitgereikt. "Er zijn daar meer verkiezingen geweest, die sloegen werkelijk helemaal nergens op."

Artikel gaat verder onder video

"Rik Elfrink, die is dan Sportjournalist van het jaar geworden", vervolgt Driessen. Presentator Hélène Hendriks ("Dat is terecht, hè?) en mede-gast Noa Vahle ("Dat is toch leuk?") gunnen Elfrink dat van harte, maar krijgen daarmee bepaald geen bijval. "Dat sloeg écht nergens op. Die zit veel in de combine met Marco Timmer van Voetbal International", zegt Driessen. "Die krijgen alles van Marcel Brands en van PSV. Daar wil ik niet lullig over doen, maar dat is gewoon te simpel."

Slegers

Ook Thijs Slegers, de vorig jaar overleden perschef van PSV en voormalig journalist van De Telegraaf én VI, werd door de NSP onderscheiden. Hij ontving postuum de Scoop van het jaar, 'voor de indrukwekkende wijze waaarop hij in het zicht van zijn naderende dood via de sportwereld duizenden nieuwe bloed- en stamceldonoren wist te mobiliseren als bloedverwanten', zoals de NSP het in de officiële bekendmaking omschrijft. "Als je hem echt wil eren geef je hem een andere prijs, een oeuvreprijs bijvoorbeeld", meent Driessen. "En dan ga je niet zeggen: je krijgt een of ander prijsje postuum. Dat geeft alles aan over het niveau van de Nederlandse sportpers."