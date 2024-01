Valentijn Driessen onthult gigantisch salaris en tekengeld Jordan Henderson bij Ajax

Valentijn Driessen claimt te weten wat op jaarbasis gaat verdienen bij Ajax. Volgens de journalist van De Telegraaf kan de 33-jarige Engelse middenvelder een honorarium van 4,5 miljoen euro per seizoen tegemoetzien.

Ajax rondde de komst van Henderson donderdagavond definitief af. Hij komt over van Al-Ettifaq. Henderson verdiende bij de club uit Saudi-Arabië naar verluidt circa 700.000 euro per week, maar volgens Driessen hoeft de controleur ook bij Ajax zeker niet op een houtje te gaan bijten.

“Henderson krijgt bij Ajax 4,5 miljoen euro salaris per jaar en 1,5 miljoen euro aan tekengeld”, onthult Driessen in het televisieprogramma Vandaag Inside. Henderson heeft zich voor tweeënhalf jaar verbonden aan Ajax. Driessen: “Hij zit er 2,5 jaar dus dat is makkelijk uitrekenen”, zegt de journalist over de opbrengsten die Henderson te wachten staan.

Driessen legt uit dat het belastingklimaat in Nederland gunstig is voor Henderson. Gunstiger dan in de Premier League bijvoorbeeld. "Als je naar Engeland gaat moet je veel meer belasting betalen. In Nederland zijn ze daar veel makkelijker in. Hier kan hij ook in het spelersfonds en hoeft hij maar dertig procent af te dragen. We hoeven geen medelijden met hem te hebben, want hij pakt zo vijftien miljoen euro."