Driessen twijfelt over Henderson: ‘Als dát het prijskaartje is, zou ik het nooit doen’

Valentijn Driessen vraagt zich serieus af in hoeverre Ajax werk moet maken van de komst van . Ajax-trainer John van ’t Schip bevestigde zondag zowel voor als na de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles dat hij de Engelsman er heel graag bij wil hebben, maar zijn komst is vooralsnog geen uitgemaakte zaak. Henderson moet zeer waarschijnlijk flink wat kosten en Driessen is van mening dat Ajax het geld beter op een andere manier kan besteden.

Het is een publiek geheim dat de huidige nummer vijf van de Eredivisie zich deze maand heel graag wil versterken met een controlerende middenvelder. Niet alleen omdat Van ’t Schip voorlopig geen beroep kan doen op Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk en Silvano Vos, maar vooral omdat het huidige middenveld van Ajax voor geen meter loopt. Het elftal heeft een speler nodig die voor balans kan zorgen op én leiding kan geven aan het middenrif. In de zoektocht naar zo’n speler is Ajax dus uitgekomen bij Henderson, waarvan zondagmiddag bekend werd dat hij wel degelijk openstaat voor een transfer naar Amsterdam, maar zijn huidige werkgever Al-Ettifaq vooralsnog niet wil meewerken.

Het is dus nog maar de vraag of Ajax erin slaagt om Henderson binnen te halen. Mocht dat lukken, dan lijkt het vrijwel zeker dat de Engelsman de nieuwe grootverdiener wordt in Amsterdam. “Tadic is natuurlijk weggegaan en hij was de grootverdiener bij Ajax”, zegt Ajax-watcher Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Hij zal ongeveer vijf, zes miljoen euro bruto hebben verdiend. Heel veel hoger zal Ajax denk ik niet gaan voor Henderson.” Driessen vindt vijf, zes miljoen euro al teveel van het goede. “Zo ver moet je natuurlijk ook nooit gaan voor die gozer. Als dat het prijskaartje is dat aan hem vastzit, dan zou ik het nooit doen. Dan kun je beter in de zomer een goede en jongere speler nemen die ook meer voetbal heeft.”

Driessen lijkt er niet van overtuigd te zijn dat Henderson de middenvelder is die Ajax nu nodig heeft. “Ajax is de afgelopen jaren natuurlijk wel heel erg succesvol geweest met iemand als Lasse Schöne op die positie, of Frenkie de Jong. Dat is veel meer voetbal, Henderson is veel meer een breker. Natuurlijk heeft hij veel ervaring, maar er zijn waarschijnlijk ook spelers met iets minder ervaring maar die veel meer voetbal in je elftal brengen. En dat wil je als Ajax zijnde”, aldus de verslaggever. Na het vertrek van Schöne in de zomer van 2019 was het Edson Álvarez die jarenlang de dienst uitmaakte op het Ajax-middenveld. De Mexicaan werd zeker niet geroemd om zijn voetballende kwaliteiten, maar transfereerde afgelopen zomer wel voor veel geld naar West Ham United.