Van Basten kraakt sterkhouder van Ajax: 'Geen creativiteit, echt dramatisch'

Marco van Basten is geschrokken van het spel van in het oefenduel met Hannover 96. De 32-jarige routinier van Ajax begon de wedstrijd als rechtsbuiten en verhuisde in de tweede helft naar het middenveld.

Ajax sloot zondag het trainingskamp in Spanje af met een moeizame zege op de huidige nummer acht van de 2. Bundesliga. "Het is goed dat je wint. Dat geeft toch wat minder gedoe dan als je deze wedstrijd ook nog verliest. Er is al een hoop kritiek op Ajax. Je probeert de goede dingen aan te stippen en positief te blijven, maar dat is na de tweede helft een hele uitdaging", aldus Van Basten bij Ziggo Sport.

Artikel gaat verder onder video

Ajax was na rust 'initiatiefloos, slap en niet goed', stelt Van Basten. "In de eerste helft gaven ze hoog druk, veroverden ze de bal en creëerden ze een aantal kansen, maar de tweede helft was echt lamlendig. Berghuis ging naar het middenveld en dacht dat hij een nummer 10 was. Hij was alleen passes aan het strooien, maar dat had geen enkel effect. Hij was echt dramatisch."

Het middenveld van Ajax bestond de eerste helft uit Benjamin Tahirovic, Krystian Hlynsson en Kenneth Taylor. Berghuis schoof in de laatste fase een linie naar achteren. "Hij kwam het middenveld zogenaamd versterken, maar er kwam niks creatiefs van zijn voeten. Veel balverlies, weinig beweging."