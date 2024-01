Willem van Hanegem is niet bepaald onder indruk van wat Ajax zondag heeft laten zien bij de herstart van de Eredivisie. De Amsterdammers boekten op bezoek bij Go Ahead Eagles weliswaar een overwinning (2-3), maar toonden ook bij de eerste wedstrijd van 2024 kwetsbaar te zijn. Eén speler van Ajax wordt volgens Van Hanegem onterecht opgehemeld.

Van Hanegem vindt het dan ook onzin dat mensen goede dingen zagen bij Ajax in Deventer. "Ja, ze wonnen. Dat was het dan. Maar Go Ahead Eagles had tien goals kunnen maken. Laat ze bij Ajax nou voorlopig nog even bescheiden blijven, want het is allemaal zo moeizaam dat er echt nog wel wat tegenslagen zullen volgen", voorspelt hij in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Brian Brobbey opende in De Adelaarshorst de score namens Ajax, maar kan niet op complimenten rekenen van Van Hanegem. "Nee, ook hij was niet van Real Madrid-niveau, hoe graag bepaalde mensen dat ook wilden zien na een sprintduelletje met Jamal Amofa van Go Ahead. En zijn 0-1. Gewoon normaal blijven doen, er is nog veel werk aan de winkel in Amsterdam."

PSV

Een dag voor de zege van Ajax in Deventer boekte PSV de zeventiende zege van het seizoen door Excelsior te verslaan. "De herstart van de competitie was wederom voor PSV. Ja, Excelsior kreeg nog een paar kansen in de slotfase. En ze maakten er nog eentje. Het kan allemaal gebeuren bij een elftal dat zoveel beter is. Dan zakt de focus een beetje weg. PSV is gewoon te sterk voor de rest en ook op halve kracht winnen ze wedstrijden", aldus Van Hanegem.