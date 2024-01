Voetbalsupporters reageren woedend op mededeling van de Keuken Kampioen Divisie

Voetbalsupporters hebben met onvrede kennis genomen van het feit dat bij de hervatting van de Keuken Kampioen Divisie nog niet alle wedstrijden live worden uitgezonden. Dit was onderdeel van de nieuwe TV-deal tussen ESPN en de clubs in het betaalde voetbal, maar volgens de Keuken Kampioen Divisie gaat dit nu nog niet in. Vermoedelijk zullen pas in het nieuwe seizoen alle wedstrijden op het tweede niveau van Nederland, maar ook in de Azerion Vrouwen Eredivisie, live worden uitgezonden.

De nieuwe deal tussen ESPN en clubs uit het betaalde voetbal hadden voor supporters veel voordelen, aangezien naast alle wedstrijden in de Eredivisie meer wedstrijden live uitgezonden zouden worden. ESPN schreef daar bij de bekendmaking het volgende over op de eigen website: "Zo ontvangen alle clubs substantieel meer inkomsten en worden vanaf reeds 2024 alle wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en Azerion Vrouwen Eredivisie live uitgezonden op ESPN." Dit heeft overduidelijk tot onduidelijkheid geleid bij voetbalsupporters, evenals een Tweet van ESPN waarin wordt aangegeven dat vanaf januari ook de wedstrijden in deze twee competities live worden uitgezonden. Dit bericht heeft de betaalzender inmiddels verwijderd.

In een persbericht communiceert de Keuken Kampioen Divisie donderdag dat vanaf de hervatting van de competitie, vrijdag 12 januari, de vorm van de live-uitzendingen ongewijzigd blijft ten opzichte van eerder dit seizoen: "Dit in tegenstelling tot eerdere berichten die de afgelopen maanden in diverse media – niet zijnde vanuit Keuken Kampioen Divisie en ESPN – de ronde hebben gedaan", schrijft het competitiebestuur daarover.

Bij supporters valt de beslissing echter verkeerd, zo blijkt wel uit de reacties op sociale media: " Triest. Het was ook allemaal veel te mooi om waar te zijn", reageert iemand. "Lekker dan, dit is pure misleiding", reageert een andere supporter.