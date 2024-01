Feyenoord-probleem aangestipt: 'Van hem heb ik al heel lang niets meer gezien'

Willem van Hanegem begint zich stilaan zorgen te maken om de vorm van Feyenoord-spits . De Mexicaan staat in de Eredivisie weliswaar al op negentien treffers en voert daarmee samen met Vangelis Pavlidis van AZ de topscorersranglijst aan, maar hij slaagt er de laatste weken niet in het verschil te maken zoals hij dat deed voor de winterstop. Zo kwam hij in drie van de laatste vier wedstrijden niet tot scoren.

Feyenoord beleefde vorige week een teleurstellende start van de tweede seizoenshelft. De formatie van coach Arne Slot kon zich in de achtervolging op PSV geen misstap meer veroorloven, maar bleef in de eerste competitiewedstrijd na de winterstop tegen N.E.C. steken op een 2-2 gelijkspel. Giménez was tegen de Nijmegenaren weliswaar nog trefzeker, maar kon dus niet voorkomen dat zijn ploeg genoegen moest nemen met een punt. Op bezoek bij Vitesse had Feyenoord Giménez uiteindelijk niet nodig om drie punten in de wacht te slepen, maar had het wel alle moeite om Vitesse van zich af te schudden.

Van Hanegem kan er dan ook met zijn hoofd niet bij dat Slot na afloop zo complimenteus was over het optreden van zijn elftal voor de rust. “Bij Feyenoord hadden ze het weer over de lekkere eerste helft tegen Vitesse. Maar die hebben echt een heel slecht elftal”, laat hij er in het Algemeen Dagblad geen misverstand over bestaan. “Feyenoord moet gewoon na een uurtje klaar zijn met die ploeg. Dat is niet gelukt. Tegen Vitesse kom je er nog mee weg, tegen PSV natuurlijk niet.” De koploper van de Eredivisie is woensdagavond te gast in De Kuip voor het onderlinge bekertreffen in de strijd om een ticket voor de kwartfinale. “Dus zal Feyenoord top moeten zijn”, aldus Van Hanegem.

“Niet alleen met kansen afdwingen, ze binnen schieten hoort er ook een beetje bij wat mij betreft”, vervolgt het clubicoon. Daarbij kan Feyenoord een scherpe Giménez goed gebruiken. “Van hem heb ik al heel lang niets meer gezien; dat is toch wel een probleem aan het worden. Hij zal de draad zelf weer moeten oppakken”, stelt Van Hanegem. Giménez kwam dit seizoen in 24 wedstrijden in alle competities (Eredivisie, Champions League, KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal) 21 keer tot scoren. De ogen zullen de komende weken dan ook op hem gericht zijn. Vier dagen na het treffen met PSV in de achtste finale van de KNVB Beker speelt Feyenoord in de eigen Kuip tegen FC Twente. Een week later reist het af naar Alkmaar voor het duel met AZ.