Ajax komt met bevestiging: Amsterdammers maken locatie van trainingskamp bekend

Ajax blijft ter voorbereiding op het nieuwe seizoen inderdaad in Nederland. Algemeen directeur ad-interim Menno Geelen vertelde vorige week in de Pak Schaal Podcast van Voetbal International al dat de nummer vijf van het afgelopen seizoen in Nederland dichtbij huis zou blijven en dat heeft de club maandagmiddag bevestigd. De Amsterdammers vertrekken op 15 juli voor een paar dagen naar de Wageningse Berg in Gelderland.

Ajax heeft volgend seizoen veel recht te zetten. Na de teleurstellende prestaties in het seizoen 2022/23 ging het in de voorbije jaargang van kwaad tot erger. Ajax vond zich eind oktober na de 5-2 nederlaag bij PSV zelfs tijdelijk terug op de laatste plaats in de Eredivisie. De club vond onder interim-trainer John van ’t Schip de weg omhoog, maar was voor de winterstop al klaar in de KNVB Beker én de Europa League. Ajax vloog in maart ook uit de Conference League en moest in eigen land uiteindelijk genoegen nemen met de vijfde plaats.

Door de bekerwinst van Feyenoord speelt Ajax voorrondes voor een plekje in het hoofdtoernooi van de Europa League. Donderdag 25 juli is al het eerste duel voor de Amsterdammers, die onder leiding van de nieuwe trainer Francesco Farioli dus al vroeg in vorm zullen moeten zijn. Ter voorbereiding op de start van de voorrondes en uiteraard het nieuwe seizoen in de Eredivisie verblijft de formatie van Farioli in eigen land. De Wageningse Berg in Gelderland vormt deze zomer van 15 tot en met 19 juli de locatie voor het trainingskamp van Ajax, dat de voorbije jaren juist naar het buitenland trok. Zo verbleef het vorig jaar nog in het Duitse Herzogenaurach.

Dat is deze zomer dus anders. “In de voorbereidingsperiode speelt Ajax enkele oefenduels. Zodra er meer informatie bekend is over de vriendschappelijke wedstrijden, wordt dat gecommuniceerd op de officiële kanalen van de club”, zo klinkt het.

