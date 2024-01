Kieft spreekt zich uit over Leonne Stentler: 'Pijnlijk, zielig voor haar dat ze dat doen'

Wim Kieft heeft medelijden met NOS-analist Leonne Stentler. In Veronica Offside, dat maandag weer van start ging, wordt het optreden van de oud-voetbalster rond de samenvattingen van de Eredivisiewedstrijden besproken. Kieft vindt dat de NOS het Stentler niet bepaald gemakkelijk maakt.

Kieft noemt het 'een beetje zielig' hoe de omroep Stentler in beeld brengt. "Het is niet dat ze die in een positie brengen dat ze wat zinnigs kan zeggen, toch?", vraagt de oud-spits zich hardop af. "Twee van die dooie vragen, en dan moet je daar een beetje in die camera gaan kijken. Ik vind dat allemaal zo pijnlijk", vervolgt Kieft. "Het gaat me er helemaal niet om dat het een vrouw is, maar het moet snel, ze krijgt niet de tijd om echt in de diepte te gaan. Ik vind het een beetje zielig voor haar, dat ze dat doen."