Opvallende statistiek Ajax-target Weghorst: Opta zet spits in rijtje grote namen

, die zoals eerder op de vrijdag bekend werd in de belangstelling staat van Ajax, is een van de slechts acht spelers die elk van de afgelopen tien seizoenen betrokken was bij minstens tien doelpunten in een van de tien grootste competities van Europa. Dat becijfert statistiekenbureau Opta, die de Nederlandse spits daarmee in een fraai rijtje plaatst.

Want: het zijn bepaald niet de minsten die datzelfde presteerden. Wat te denken van Robert Lewandowski, die in het shirt van Borussia Dortmund, Bayern München en tegenwoordig FC Barcelona al jaren met scherp schiet? Of Harry Kane, die dat na een jarenlang dienstverband bij Tottenham Hotspur tegenwoordig voor datzelfde Bayern München doet en in Thomas Müller bovendien een ploeggenoot heeft die óók al tien jaar lang bij minstens tien goals per seizoen betrokken is?

Artikel gaat verder onder video

Weghorst zette zijn fraaie serie in het seizoen 2014/15 in, toen hij nog actief was voor Heracles Almelo. In de Eredivisie kwam hij dat jaar tot acht goals en zeven assists. Een jaar later trof hij namens de Almeloërs twaalf keer doel, waarmee hij een transfer naar AZ verdiende. In Alkmaarse dienst was hij in twee seizoenen bij achtereenvolgens zeventien en 26 goals betrokken, alvorens hij de overstap naar het buitenland maakte.

In dienst van VfL Wolfsburg droeg Weghorst in zijn debuutseizoen in de Bundesliga al bij aan 24 goals (waarvan hij er zeventien zelf maakte) en kwam hij in de jaren daarna tot negentien en 29 betrokkenheden. Halverwege zijn vierde seizoen, toen hij op zes goals en één assist stond, transfereerde de spits naar Burnley, waarvoor hij nogmaals twee keer scoorde en driemaal als aangever fungeerde, waardoor hij ook in dat seizoen bij meer dan tien treffers betrokken was. Dat geldt ook voor zijn halve seizoen in dienst van Besiktas (acht goals, vier assists) en Manchester United (één assists). Afgelopen seizoen kwam hij precies op tien uit: namens TSG 1899 Hoffenheim was het in de Bundesliga zeven keer raak en fungeerde Weghorst drie keer als aangever.

10 - Players with 10+ goal involvements in each of the last ten seasons in the current Top 10 European competitions:



Wout Weghorst

Robert Lewandowski

Harry Kane

Thomas Müller

Álvaro Morata

Alexandre Lacazette

Wissam Ben Yedder

Hans Vanaken



Reliable. pic.twitter.com/bPvy3UXOqT — OptaJohan (@OptaJohan) June 7, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Transfer naar Ajax plots zéér reëel na komst Farioli: ‘Hij houdt van spelers zoals hij’

Jeremain Lens en Derrick Luckassen denken dat de overgang van Francesco Farioli naar Ajax een gewenst effect gaat opleveren.