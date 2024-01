Ziggo-kijkers woest op Sierd de Vos: 'Gênant, dit kan echt niet'

Sierd de Vos heeft woensdagavond een slechte beurt gemaakt bij de Ziggo Sport-kijkers. De doorgaans flamboyante verslaggever reageerde opvallend lauw toen in de slotfase van de wedstrijd tussen Girona en Atlético Madrid de 4-3 werd gemaakt.

In een spectaculaire wedstrijd waarin Daley Blind zijn eerste doelpunt in Spaanse dienst maakte, schoot Iván Martín in blessuretijd Girona naar de winst. "En die bal gaat er nog in ook: 4-3. Iván Martín. Zo gaat Atlético in Montilivi het schip in. Ik zei het al: hij is één van de beteren op het veld, misschien wel de beste, in een wedstrijd waarin Álvaro Morata drie keer scoorde. Zijn derde hattrick ooit", klonk het weinig enthousiaste commentaar van De Vos. Ook na het doelpunt van Blind was niet zijn uitgelaten zelf.

Op X krijgt De Vos ervan langs. Men denkt dat de verslaggever niet enthousiast was omdat hij supporter van Atlético Madrid is. "Dit was gênant van Sierd en eigenlijk dus ook Ziggo, een spectaculaire wedstrijd, Girona, de grootste stuntploeg van dit Europa dit seizoen scoort de 4-3 na 90 minuten en El Megalomano Sierd blijft ijzig koel", schrijft iemand. "Dit commentaar kan gewoon echt niet. Ongelofelijk dat je als Ziggo hier maar mee door blijft gaan. Als kijker verdienen wij bij zo’n spectaculaire wedstrijd een beetje normaal commentaar in plaats van deze deprimerende bende", reageert een ander.