'Feyenoorder overtuigt Simeone: Atlético gaat zich voor transfer melden in De Kuip'

Diego Simeone is in de dubbele confrontatie met Feyenoord in de Champions League overtuigd geraakt van de kwaliteiten van . Volgens de Spaanse sportkrant Mundo Deportivo heeft de Argentijn er bij Ángel Gil Marin, de CEO van Atlético Madrid, op aangedrongen dat Wieffer op korte termijn naar de Spaanse hoofdstad wordt gehaald.

In zijn huidige selectie heeft Simeone met routinier Koke slechts één 'pure' verdedigende middenvelder tot zijn beschikking. Afgelopen zomer hoopte de oefenmeester al op de komst van een extra optie, onder meer Sofyan Amrabat werd in verband gebracht met de Rojiblancos. De Marokkaan belandde uiteindelijk echter bij Manchester United, waardoor Simeone nu in de winter alsnog de markt op zou willen.

De krant schrijft dat Atlético in de wintermaanden vermoedelijk alleen een nieuwe '5', zoals de rol van verdedigende middenvelder in het systeem van Simeone heet, zal halen als zich een 'buitenkansje' voordoet. "Om een grote uitgave te vermijden", voegt MD daaraan toe. "In juni is het anders. Dan is er één naam die heel populair is in het Cívitas Metropolitano. En dat is Mats Wieffer."

De oud-speler van Excelsior zou al sinds vorig seizoen op de radar van de Madrilenen staan. "De dubbele confrontatie met de club uit Rotterdam heeft de positieve rapporten over de 24-jarige speler alleen maar bevestigd", schrijft de krant, die eraan herinnert dat Wieffer in De Kuip de enige Feyenoord-treffer liet aantekenen toen Atlético met 1-3 wist te winnen.

Voorkeur

Wieffer werd eerder in verband gebracht met FC Barcelona, maar zijn voorkeur zou naar Atlético uitgaan, zo weet Mundo Deportivo. "Wieffer is niet de enige middenvelder waar Atléti naar kijkt, maar hij is een van de meest geliefde", zo leest het. "Zijn marktwaarde ligt volgens specialisten op 15 miljoen euro, maar Feyenoord hoopt wat meer voor hem te kunnen krijgen als ze hem moeten laten gaan." Het contract van de zevenvoudig Oranje-international in Rotterdam-Zuid loopt nog tot medio 2027, dus Feyenoord zou hoog in de boom kunnen gaan zitten.