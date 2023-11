'FC Barcelona-scout zit regelmatig in De Kuip voor steunpilaar van Feyenoord'

FC Barcelona houdt de verrichtingen van scherp in de gaten, zo meldt de Spaanse krant Sport. De middenvelder van Feyenoord wordt gezien als een potentiële opvolger voor Sergio Busquets, die afgelopen zomer vertrok naar Inter Miami.

Wieffer wordt bij Barcelona om meerdere redenen gezien als een mogelijke versterking, zo schrijft de krant. "Hij heeft potentie, hij is jong maar toch ervaren, hij heeft zijn plafond nog niet bereikt en zijn afkoopsom zal niet exorbitant zijn." Weliswaar verlengde Wieffer in mei zijn contract bij Feyenoord tot medio 2027, toch wordt zijn komst als realistisch gezien.

Barcelona zou al meerdere keren scouts hebben afgestuurd op wedstrijden van Feyenoord om Wieffer te volgen. Daar is Feyenoord van op de hoogte, zo klinkt het. De middenvelder zou in beeld zijn voor komende zomer, dus niet voor januari. Barcelona heeft ook andere kandidaten in het vizier.

Het is de regerend kampioen van Spanje nog niet gelukt om een permanente vervanger van Busquets te vinden. Martín Zubimendi (Real Sociedad) was met een prijskaartje van zo'n zestig miljoen euro te duur en ook Joshua Kimmich (Bayern München) bleek niet haalbaar. Sofyan Amrabat (Fiorentina, inmiddels verhuurd aan Manchester United) was goedkoper, maar zijn komst kwam ook niet rond, net als die van Marcelo Brozovic (destijds Inter, nu Al-Nassr). Uiteindelijk kwam Oriol Romeu voor 3,4 miljoen euro over van Girona.