'Mats Wieffer op radar Europese topclub: Feyenoord kan in januari een bod verwachten'

(24) werd een kleine twee weken geleden nog in verband gebracht met een transfer naar Atlético Madrid, maar zou inmiddels ook op de radar van Napoli zijn verschenen. De regerend kampioen van Italië zou, in tegenstelling tot de werkgever van Memphis Depay, komende winter al zaken met de Rotterdammers willen doen.

Dat nieuws wordt naar buiten gebracht door de Spaanse krant Mundo Deportivo, dat eerder ook als eerste berichtte over de interesse van Atlético. Die club zou op zoek zijn naar een nieuwe 'nummer 5' achter of naast clubicoon Koke, die inmiddels de enige 'pure' verdedigende middenvelder in de selectie van trainer Diego Simeone is. Atlético zou zelfs al met het kamp-Wieffer over een transfer hebben gesproken, maar de club zou pas in de zomermaanden actie willen ondernemen.

Artikel gaat verder onder video

De interesse van Napoli vormt echter een 'serieuze bedreiging' voor de Rojiblancos, zo meldt datzelfde Spaanse medium zondag. "De club van trainer Walter Mazzari wil een middenvelder in januari. Het vertrek van André-Frank Zambo Anguissa, die met Kameroen deelneemt aan de Afrika Cup, betekent dat de trainer heeft gevraagd om versterking in die linie. En in stadion Diego Armando Maradona zijn ze erg gecharmeerd van Wieffer", leest het.

Wieffer staat pas anderhalf jaar onder contract bij Feyenoord, dat hem in de zomer van 2022 nog voor een kleine zes ton overnam van stadgenoot Excelsior. De in Borne geboren middenvelder kwam geblesseerd binnen maar knokte zich na zijn herstel door blessures bij de concurrentie in het elftal van Arne Slot, waaruit hij sindsdien niet meer verdween. Het leidde in maart 2023 al tot zijn debuut in Oranje, waarvoor hij inmiddels op zeven interlands (één doelpunt) staat. Het contract van Wieffer bij Feyenoord loopt nog door tot medio 2027.