Afellay: 'Hij hoeft niet naar de voedselbank en moet God op zijn blote knieën bedanken'

Ibrahim Afellay raadt aan om zijn contract bij PSV te verlengen. De achttienjarige middenvelder van PSV ligt tot komende zomer vast en kan een verbeterd contract tekenen. Daar heeft hij nog geen beslissing over genomen.

Babadi scoorde zondag als invaller tegen FC Volendam (1-5 zege). Voor het eerst sinds de tweede speelronde (1-3 zege op Vitesse) mocht hij weer eens een volledige helft meedoen. “Ik word er vrolijk van dat Babadi weer speelminuten heeft gemaakt. Het is een geweldig talent, dat nadrukkelijk op de deur klopt”, zegt Afellay bij Studio Voetbal. “Het oogt allemaal supermakkelijk, zoals hij voetbalt. Hij creëert altijd tijd en ruimte voor zichzelf, omdat hij één met de bal is. Het is een genot om naar te kijken.”

Afellay krijgt vervolgens de vraag of Babadi in de basis moet staan. “PSV heeft de luxe dat ze verschrikkelijk veel goede spelers hebben. Deze jongen is nog zo jong en heeft in het begin van het seizoen al de nodige minuten gemaakt.” Afellay zag dat Babadi daarna niet meer zoveel aan bod kwam. “Het is niet gek voor een jonge speler om daarna een terugslag te krijgen.”

“Nu hoor je dat hij zijn contract niet verlengd heeft. Maar deze jongen speelt bij een geweldige club en heeft genoeg om voor te spelen”, vervolgt de oud-middenvelder. “Hij kan een voorbeeld nemen aan de weg die Saibari heeft bewandeld: die brak door en is nu basisspeler. Babadi heeft een trainer (Peter Bosz, red.) die niet schroomt om jonge spelers voor de leeuwen te gooien. Je hebt van die goudzoekers om zo’n jongen heen, maar hij moet gewoon zijn contract verlengen.”

Afellay hoopt dat ‘de omgeving’ van Babadi hem stimuleert om bij PSV te blijven. “Als hij niet speelt bij PSV 1, kan hij zich op een goed niveau ontwikkelen bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Als je zo’n geweldig contract voorgeschoteld krijgt bij PSV – ik neem aan dat hij niet naar de voedselbank hoeft, want het zijn serieuze bedragen die zulke jongens verdienen – dan moet je God op je blote knieën bedanken, dat contract tekenen en jezelf ontwikkelen. Hij gaat nu al bakken met geld verdienen en hij is een kwaliteitsspeler, dus nog meer geld komt later wel. Het belangrijkste is dat hij zich nu ontwikkelt.”