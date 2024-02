Peter Bosz: 'Ik lig daar niet wakker van, totaal niet, ben je gek?'

Peter Bosz ligt niet wakker van de contractsituatie van . De achttienjarige middenvelder van PSV heeft een aflopend contract en kan een verbeterd contract tekenen. Daar heeft hij nog geen beslissing over genomen.

Babadi scoorde zondag als invaller tegen FC Volendam (1-5 zege). Op de persconferentie na de wedstrijd kreeg Bosz de vraag of hij zenuwachtig is voor de gesprekken met (de entourage van) de jongeling. “Totaal niet. Daar ga ik toch niet zenuwachtig voor zijn… Moet ik gespannen zijn over hoe de gesprekken lopen met hem? Ben je gek, welnee”, antwoordde de trainer van de Eredivisie-koploper.

“Het is graag of niet. Het is PSV, hè”, maakte hij duidelijk. “Ik praat er met hem niet over. Ik vind het echt zijn keuze, met zijn management, zijn familie. Het enige wat wij kunnen doen, en dat heb ik al eens gezegd, is hem een podium geven. Dat doen we. En de liefde geven dat we heel graag met hem werken en blij zijn dat hij hier is. Maar ik lig er niet wakker van hoor. Dat ik zenuwachtig moet zijn… Ben je gek.”

Babadi zei zondag zelf tegen ESPN dat hij er vertrouwen in heeft 'dat alles goedkomt'. "Er is mentaal veel van me gevraagd de afgelopen maanden", geeft hij aan. "Ik probeer nu gewoon op één lijn te komen met de directie en alle mensen die erbij zijn betrokken en dan heb ik er alle vertrouwen in."