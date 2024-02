Henderson kijkt zijn ogen uit bij Ajax: 'Ik weet zeker dat hij een heel mooie toekomst heeft'

kijkt zijn ogen uit bij Ajax. Volgens de Engelsman barst het in Amsterdam van het talent. De kersverse aanwinst is vooral onder de indruk van . De 17-jarige verdediger debuteerde vorig jaar in de hoofdmacht, maar was al snel niet meer weg te denken uit de eerste elf.

Het is het afgelopen jaar ontzettend hard gegaan met Hato. De linkspoot debuteerde in de bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch in het eerste van Ajax en kon in de laatste wedstrijden van het afgelopen seizoen al rekenen op een basisplaats. Hato was onder de eerder dit seizoen opgestapte Maurice Steijn onomstreden en dat is er na het vertrek van de Hagenaar en de aanstelling van John van ’t Schip zeker niet minder op geworden. Hato miste nog geen minuut en trok in de tussentijd ook voor het eerst het shirt van het Nederlands elftal aan.

Henderson loopt nog niet lang rond bij Ajax, maar heeft nu al een hoge pet op van de verdediger. “Het is idioot hoe jong hij is, maar hoe volwassen hij oogt op het veld”, vertelt de voormalig Liverpool-aanvoerder in gesprek met het clubkanaal. “En ook buiten het veld. Hij is een heel volwassen jongen. Hij werkt hard, is een fantastische speler en ik weet zeker dat hij een heel mooie toekomst heeft.” Of Henderson met al zijn ervaring nog advies heeft voor Hato? “Ik denk dat hij vooral op deze manier door moet gaan, want dat werkt blijkbaar”, zo klinkt het.

“Maar ik zal hem en ook de andere spelers helpen”, vervolgt Henderson. “Als iemand advies vraagt of als ik denk dat ik iemand kan helpen, zal ik dat natuurlijk doen.” Op de vraag of een van de talenten al bij Henderson heeft aangeklopt voor advies, reageert hij met ‘nog niet’. De Engelsman was zaterdagavond na afloop van de topper tussen Ajax en PSV ook al heel lovend over Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson. “Dat zijn heel goede spelers. Ze hebben een goede oriëntatie en spelintelligentie. Ze creëren ruimte, spelen tussen de linies. Ze zijn nog zo jong, maar het team heeft veel jonge spelers met enorme potentie. Ze kunnen met de juiste mentaliteit en werklust heel goed worden”, sprak Henderson over zijn nieuwe teamgenoten.