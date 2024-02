Ajax-fans verlangen vrijdagmiddag antwoord op één specifieke vraag

De transfermarkt is gesloten en dat betekent dat de focus weer volledig op het voetbal kan. Voor Ajax staat zaterdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA de kraker tegen de nog ongeslagen koploper PSV op het programma. John van ’t Schip schuift vrijdagmiddag aan voor een persconferentie en de grote vraag is toch vooral of tegen de Eindhovenaren wél zijn opwachting gaat maken.

Waar Feyenoord en PSV op Deadline Day in hun zoektocht naar een nieuwe aanvaller uiteindelijk met lege handen achterbleven en zodoende een zure nasmaak overhouden aan de recente transferperiode, zal Ajax er met een redelijk tevreden gevoel op terugkijken. De Amsterdammers haalden op de slotdag Julian Rijkhoff terug naar De Toekomst, maar waar het vooral om draaide was de komst van Henderson. De Engelsman zette op 18 januari al zijn handtekening onder een contract in de Johan Cruijff ArenA. Henderson verruilde Liverpool afgelopen zomer nog voor Al-Ettifaq, maar na een paar maanden Saudi-Arabië verlangden zijn familie en hijzelf weer naar het leven op het Europese continent.

Ajax was al even op zoek naar een controlerende middenvelder die naast kwaliteit ook veel ervaring met zich meebrengt en lijkt in Henderson de ideale speler te hebben gevonden. De middenvelder droeg tot op heden 81 keer het shirt van de nationale ploeg en speelde bijna 500 wedstrijden voor Liverpool. Hij won in 2019 de Champions League en een jaar later de Premier League. Er wordt vanzelfsprekend veel verwacht van Henderson, die de eerste twee wedstrijden na zijn presentatie nog aan zich voorbij moest laten gaan. Voor het thuisduel met RKC Waalwijk had hij nog niet de beschikking over de benodigde papieren en op bezoek bij Heracles Almelo wilde Van ’t Schip geen risico met hem nemen.

Henderson speelde zijn laatste (volledige) wedstrijd op 28 december, namens Al-Ettifaq tegen Al-Hazem (1-1). De Engelsman trainde nadien vooral voor zichzelf en had in de week voor de ontmoeting tussen Heracles en Ajax nog maar een paar keer meegetraind met zijn nieuwe teamgenoten. Voor de beslissing van Van ’t Schip om hem niet op te stellen op het kunstgras in Almelo viel dus wat te zeggen. In de thuiswedstrijd tegen PSV wordt Henderson wél op het veld verwacht. Van ’t Schip zal op zijn persconferentie ongetwijfeld niet prijsgeven of de kersverse aanwinst meteen een basisplaats heeft, maar Ajax-fans hopen wel te horen te krijgen dat hij in elk geval bij de wedstrijdselectie zit.

Zijn Bergwijn en Sutalo van de partij?

Henderson was niet de enige potentiële basisklant die de uitwedstrijd tegen Heracles aan zich voorbij moest laten gaan. Naast de Engelsman waren ook Steven Bergwijn en Josip Sutalo niet van de partij. Beiden lijken echter inzetbaar voor de topper tegen PSV. Zowel Bergwijn als Sutalo deed deze week weer mee met de groepstraining. Branco van den Boomen verscheen eveneens op het trainingsveld, maar zijn rentree wordt later deze maand verwacht.

De persconferentie van Ajax-trainer Van 't Schip begint om 14.00 uur en is live te volgen via de clubsite, de Ajax App én het YouTube-kanaal van de Amsterdammers.