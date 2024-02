Ajax-supporters kunnen opgelucht ademhalen: club voorkomt herhaling van enorme fout uit 2021

Ajax heeft en ingeschreven voor de UEFA Conference League. Dat lijkt de normaalste zaak van de wereld, maar sinds een paar jaar is het in de Johan Cruijff ArenA toch even afwachten of alles wel goed gaat. De Amsterdammers vergaten in 2021 immers Sébastien Haller in te schrijven voor de Europa League.

Toenmalig trainer Erik ten Hag kon in de eerste helft van het seizoen voor de spitspositie weliswaar beschikken over Klaas-Jan Huntelaar, Lassina Traoré en Brian Brobbey, maar Ajax wilde er toch nog heel graag een nummer negen bij. De Amsterdammers kwamen in hun zoektocht uit bij een oude bekende van Ten Hag: Haller. Ze telden liefst 22,5 miljoen euro neer voor de komst van de Ivoriaans-Franse spits, die in de jaren ervoor furore had gemaakt bij FC Utrecht en Eintracht Frankfurt maar bij West Ham United de hoge verwachtingen niet kon waarmaken.

Artikel gaat verder onder video

Haller ging bij Ajax geweldig van start. Bij zijn debuut tegen PSV verzorgde hij meteen een assist en dat deed hij ook in de wedstrijden tegen FC Twente en Feyenoord. Op bezoek in de Grolsch Veste was hij daarnaast ook nog trefzeker. Haller was er ongetwijfeld alles aan gelegen om Ajax ook in de Europa League van doelpunten te voorzien, maar daar stak de club zelf een stokje voor. De hoofdstedelingen lieten na om op de spelerslijst een groen vinkje te zetten achter de naam van Haller, waardoor hij niet in actie mocht komen in de Europa League. Een hard gelag voor zowel Ajax als Haller, die flink baalde van de situatie.

Sindsdien zal Ajax er telkens erg scherp op zijn dat óók de tussentijdse aanwinsten worden ingeschreven voor het vervolg in Europa. Dat is dit jaar in elk geval gelukt. Nieuwkomers Henderson en Rijkhoff maken onderdeel uit van de selectie voor de Conference League, is te zien op de site van de UEFA. De spelersgroep bestaat in totaal uit 46 spelers. Een groot aantal namen heeft een sterretje achter zijn naam. Dat zijn voornamelijk spelers van Jong Ajax, maar ook basisklanten Devyne Rensch, Jorrel Hato, Kenneth Taylor en Brian Brobbey. Zij staan op een B-lijst. Naast spelers van de beloften mogen ook spelers van Ajax 1 uit de eigen jeugdopleiding via die weg worden ingeschreven. Dit heeft als voordeel dat zij geen plaats innemen op de A-lijst.

Ajax moest in de groepsfase van de Europa League genoegen nemen met de derde plek en moet zich daardoor via de tussenronde zien te plaatsen voor de achtste finales van de Conference League. De formatie van trainer John van ’t Schip wacht een tweeluik met FK Bodø/Glimt. De eerste ontmoeting met de Noren staat voor 15 februari op het programma in de Johan Cruijff ArenA. Een week later is de return.