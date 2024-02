AZ moet op zoek naar nieuwe algemeen directeur: Eenhoorn kondigt afscheid aan

AZ moet de komende tijd op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Robert Eenhoorn heeft bekendgemaakt dat hij per 1 juli zal terugtreden. Daarmee komt er een einde aan een samenwerking van bijna tien jaar. Eenhoorn zal de huidige nummer vier van de Eredivisie de komende periode bijstaan in het zoeken naar en inwerken van een mogelijke opvolger.

Eenhoorn trad op 1 oktober 2014 bij AZ in dienst als algemeen directeur, als opvolger van de naar PSV vertrokken Toon Gerbrands. Bijna tien jaar later komt er dus een einde aan de samenwerking tussen AZ en Eenhoorn. “Ik heb de afgelopen jaren met ontzettend veel plezier en energie gewerkt bij en voor AZ. In die jaren zijn er nogal wat zaken gepasseerd en het gaat te ver om alle hoogtepunten op te noemen”, zegt hij op de clubsite. Eenhoorn prijst vooral de sportieve en financiële gezondheid van de club. “AZ draait al jaren mee in de top van de Eredivisie en heeft ook in Europees verband een uitstekende indruk achtergelaten.”

Zo reikten de Alkmaarders vorig jaar nog tot de halve finale van de UEFA Conference League, waarin ze hun meerdere moesten erkennen in West Ham United, de uiteindelijke winnaar. Dit seizoen loopt het allemaal wat minder bij AZ. De club was voor de winterstop al uitgespeeld in Europa, werd vorige week door Feyenoord uit het bekertoernooi gekegeld en dreigt de vierde plaats uit handen te geven. AZ besloot vorige maand hoofdtrainer Pascal Jansen te ontslaan vanwege de teleurstellende prestaties. De onrust van de laatste tijd lijkt echter niet de reden voor het vertrek van Eenhoorn. “Ik merkte bij mezelf een bepaalde metaalmoeiheid z’n intrede doen en dan moet je conclusies trekken. Een club als AZ verdient de volle inzet en ik merkte dat die energie voor mijzelf steeds lastiger te vinden bleek. Daarop heb ik de beslissing gebaseerd die nu genomen is.”

Eenhoorn weet nog niet wat hij na zijn vertrek bij AZ gaat doen. “Om alle speculatie voor te zijn is er dus nog geen volgende stap in zicht. Ik ben bovenal ook nog niet weg en zal me tot het daadwerkelijke afscheid voor de volle 100% blijven inzetten voor de club die me zo dierbaar is geworden”, aldus de aftredend algemeen directeur. Directeur voetbalzaken Max Huiberts heeft niets anders dan lovende woorden over voor zijn collega. “Bij alle besluiten die hij nam stond het belang van de club voorop, terwijl daarnaast ook de ontwikkeling van de voetbalbranche als geheel zijn aandacht had. Het besluit van Robert valt me zwaar, maar tegelijkertijd koester ik de lange periode die we hebben samengewerkt en de vele mooie momenten die wij hebben beleefd.”