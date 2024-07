Supporters KV Kortrijk reizen af naar Nederland en krijgen zeer onaangename verrassing

Tientallen supporters van KV Kortrijk kregen zaterdag een onaangename verrassing, toen ze in Alkmaar kwamen om de oefenwedstrijd tegen AZ te bekijken. Ze werden tegengehouden en naar huis gestuurd.

De oefenwedstrijd begon om 14.00 uur op Sportpark Overdie in Alkmaar. AZ was met 3-0 te sterk voor Kortrijk. Supporters van de Belgische club hadden urenlang in de auto gezeten om bij de wedstrijd aanwezig te kunnen zijn, maar mochten dat uiteindelijk niet.

“Belachelijk! Tientallen Kortrijk-supporters moesten na 4 uur rijden onverrichter zake naar huis. Ze werden zonder reden tegengehouden in Alkmaar. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen de harde kern en 'pet en sjaals'. Iedereen kon naar huis. Supporters zijn geen criminelen!”, schrijft het account Voetbal Ultras op X bij een foto waarop de supporters onherkenbaar in beeld zijn.