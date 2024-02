Teleurstelling in de Youth League: AZ-goalie lacht, provoceert en krijgt geel, maar FC Porto lacht als laatst

Na de eindzege in het afgelopen seizoen zit het avontuur voor AZ Onder 19 in de UEFA Youth League er in de huidige jaargang al voortijdig op. De Alkmaarse talenten waren in de vorige ronde weliswaar nog te sterk voor de leeftijdgenoten van Atlético Madrid, maar moesten dinsdagavond na strafschoppen hun meerdere erkennen in die van FC Porto. AZ-doelman Tristan Kuijsten moest het na de beslissende strafschop ontgelden.

De beloften van AZ maakten vorig seizoen veel indruk door in de Youth League af te rekenen met onder meer FC Barcelona en Real Madrid. Ze haalden de finale en gingen er uiteindelijk zelfs met de eindzege vandoor. AZ was er alles aan gelegen de prestaties in het afgelopen seizoen een passend vervolg te geven en leek na de uitschakeling van Atlético Madrid én de openingstreffer dinsdag tegen FC Porto goed op weg. Yoël van de Ban opende na 34 minuten uit een fraaie aanval de score. AZ hield die voorsprong heel lang vast, maar in de blessuretijd ging het alsnog mis. António Teieira Ribeiro zorgde er met een rake kopbal in de derde minuut van de extra tijd voor dat strafschoppen de beslissing moesten brengen.

Voor doelman Kuijsten was een opmerkelijke rol weggelegd. De negentienjarige sluitpost haalde alles uit de kast om het zijn tegenstanders zo moeilijk mogelijk te maken. Hij lachte, provoceerde en pakte zelfs een gele kaart. Het hielp. Daar leek het in eerste instantie op althans. Kuijsten keerde twee strafschoppen en leek daarmee de Alkmaarse held te worden, ware het niet dat twee ploeggenoten hun inzet niet tegen de touwen kregen. Gonçalo Santos Sousa schoot uiteindelijk de winnende binnen en dat werd uitgebreid gevierd door de Portugezen. Niet gek natuurlijk, als je de regerend titelhouder uit het toernooi kegelt. In die blijdschap liet een Portugees zich gaan. Hij sprintte - zonder shirt - op Kuijsten af, ging voor hem staan juichen en schreeuwde naar hem. De goalie zal er weinig van mee hebben gekregen, want hij lag teleurgesteld op de grasmat.