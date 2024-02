AZ neemt lastige horde en blijft op koers voor titelprolongatie Youth League

Titelverdediger AZ heeft zich met een minimale zege op de leeftijdgenoten van Atlético Madrid geplaatst voor de laatste zestien van de UEFA Youth League. De Alkmaarders waren in Wijdewormer met 1-0 te sterk voor de Spanjaarden door een treffer van Yaël van den Ban in de eerste helft.

Atlético wordt getraind door clubicoon (en voormalig Liverpool- en Chelsea-aanvaller) Fernando Torres en stuitte in de groepsfase van het Europese jeugdtoernooi al op Feyenoord. De Rotterdammers wisten op de tweede speeldag met 1-2 te winnen in Madrid, maar gingen in november in eigen huis ten onder tegen de Spanjaarden, die met 0-1 wonnen.

AZ was in de openingsfase de gevaarlijkste ploeg. Al na zes minuten had de thuisploeg op voorsprong kunnen komen, maar de inzet van Kees Smit belandde op de paal. Twee minuten later was Dave Kwakman de volgende die het probeerde en dat leidde bijna tot een sensationele treffer: de middenvelder stak de middellijn over en probeerde het van grote afstand, maar raakte de lat.

Na een klein half uur was het alsnog raak. Na een knappe aanval vanaf de rechterkant stond Van den Ban op de goede plaats om Atlético-doelman Salvador Esquivel van dichtbij te passeren: 1-0. Daarmee was de ruststand ook direct bereikt. In de tweede helft drongen de gasten wel aan, maar AZ-keeper Tristan Kuijsten voorkwam met meerdere prima reddingen dat de Spanjaarden langszij kwamen. Vlak voor tijd liet Smit nog een grote kans liggen om het duel in het slot te gooien, maar uiteindelijk bleek de treffer van Van den Ban voldoende voor AZ om de laatste zestien te bereiken. De achtste finale wordt op 27 of 28 februari gespeeld.