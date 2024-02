'Bijzondere test in de maak: scheidsrechters krijgen mogelijk nóg een kleur kaart tot hun beschikking'

De gele en rode kaart is al tijden niet van het voetbalveld weg te denken. Het valt nu echter niet uit te sluiten dat scheidsrechters in de toekomst ook een blauwe kaart tot hun beschikking hebben. Volgens The Telegraph is de spelregelcommissie van de FIFA van plan om vrijdag aan te kondigen dat er geëxperimenteerd gaat worden met de blauwe kaart. Deze mag door de arbitrage uitgedeeld worden als een speler een professionele overtreding maakt of aanmerkingen heeft op de leiding.

The Telegraph schrijft donderdagmiddag dat de International Football Association Board (IFAB) toestemming heeft gegeven voor een proefperiode met de blauwe kaart, na de gele en rode dus de derde kaart die scheidsrechters tot hun beschikking krijgen. Dit betekent niet dat de blauwe kaart op korte termijn al z’n intrede zal maken in competities op het hoogste niveau. Volgens het Britse medium zal er eerst op een lager niveau mee getest worden, waarschijnlijk al vanaf de zomer. De FA Cup en Women’s FA Cup zouden daarvoor in aanmerking kunnen komen.

De nationale voetbalbond van Wales hoopte dit seizoen al met de blauwe kaart te kunnen experimenteren. Er was een duidelijke voorkeur voor blauw, omdat die kleur duidelijk verschilt van geel of rood, in tegenstelling tot oranje. De Football Association of Wales (FAW) slaagde er echter niet in om goedkeuring te krijgen. Nu lijkt die testfase er dus alsnog te gaan komen. Spelers kunnen een blauwe kaart ontvangen als ze een veelbelovende aanval onderbreken of aanmerkingen hebben op het optreden van de arbitrage. Bij een blauwe kaart moet een speler tien minuten naar de kant. Twee blauwe kaarten betekent naar verluidt rood, evenals een combinatie van een gele en blauwe kaart.