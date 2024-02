Bosz kiest zeer opvallende zondebok na 1-7 overwinning: 'Doe dit lekker binnenskamers'

PSV was zaterdagavond veel te sterk voor PEC Zwolle (1-7) en dus heeft Peter Bosz een ‘lekkere avond’ gehad. De trainer heeft ‘genoten’ van zijn ploeg, maar niet van alle spelers. Hij is na afloop kritisch op , die tweemaal scoorde in Zwolle.

“Op Johan heb ik wel het nodige aan te merken”, zegt Bosz tegen ESPN, wanneer hij wordt gevraagd naar de Belgische aanvaller. “Ja, natuurlijk. Dat was niet allemaal even goed. Een heleboel was niet goed. Maar die kopbal was Luuk de Jong-achtig.”

Artikel gaat verder onder video

Hans Kraay junior wil graag weten wat Bosz heeft ‘gestoord’ aan Bakayoko. “Niet zozeer gestoord”, antwoordt Bosz. “Hij is nog jong, hij heeft nog veel te leren. Het zijn een heleboel dingen, maar dat ga ik hem eerst zelf vertellen.”

Bosz denkt niet dat Bakayoko zich ‘het mannetje’ voelt na zijn twee doelpunten, zoals Kraay vermoedt. “Waarom? Omdat hij twee keer gescoord heeft? Wat een onzin. Ik kijk ook naar andere dingen. Een heleboel dingen moeten beter.”

Analist Mario Been kijkt niet op van de woorden van Bosz over Bakayoko. "Wat hij al heel vaak heeft aangehaald: bij PSV is goed niet meer goed genoeg. Hij ziet nog heel veel tekortkomingen bij een jonge speler. Ik denk dat het een goede zaak is dat hij de dingen blijft benoemen die beter moeten. Dat bepaalt of je een topploeg bent. Het is een enorm talentvolle speler, maar hij zal nog de nodige fouten maken. Ik denk dat Bosz misschien vindt dat hij te veel loopt met de bal, moeilijke oplossingen zoekt terwijl het vaak simpel kan, dat soort dingen."

Danny Koevermans denkt er anders over. "Ik snap niet dat het zo moet", zegt hij over de kritiek van Bosz. "Misschien wil hij hem met beide benen op de grond houden, maar die jongen heeft twee goals gemaakt nadat hij een lange tijd droog stond. En dan wordt hij zo kritisch benaderd op tv. Doe dat lekker binnenskamers."