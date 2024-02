Ceferin verrast en kondigt afscheid als UEFA-voorzitter aan

Aleksander Ceferin vertrekt in 2027 als voorzitter van de UEFA. Hij stelt zich niet opnieuw verkiesbaar, wat betekent dat er een nieuwe UEFA-voorzitter komt. Dat is opmerkelijk, want eerder op de donderdag werd tijdens een stemming onder nationale voetbalbonden juist besloten dat Ceferin tot 2031 zou kunnen aanblijven.

De nationale bonden stemden over een aantal statutenwijzigingen, waaronder een statuut met betrekking tot ambtstermijnen. De nieuwe regel zou ervoor zorgen dat de eerste gedeeltelijke termijn die Ceferin diende, vanaf september 2016 als opvolger van de geschorste Michel Platini, niet gezien zou worden als een termijn binnen het limiet van drie termijnen. Daardoor zou hij van 2027 tot 2031 zijn derde en laatste termijn kunnen ingaan.

Het plan stuitte op veel kritiek. Zo stapte oud-topspeler Zvonimir Boban op als Chief of Football van de UEFA omdat hij zich niet met het plan kon verenigen. De Engelse voetbalbond (FA) stemde uiteindelijk als enige tegen het pakket aan statutenwijzigingen, waardoor het geheel werd aangenomen. Desondanks zal Ceferin geen gebruikmaken van de optie om een extra termijn te dienen als UEFA-preses, zo maakt hij bekend.

Voorzitterschap van Ceferin: tumultueus

Ceferin begon in 2016 in een chaotische organisatie, als opvolger van de geschorste Platini. Een van zijn primaire taken was om de kloof tussen de eliteclubs en de rest te verkleinen. Hij scherpte de Financial Fair Play-regels aan, waarna Europese clubs in 2017 in totaal 600 miljoen euro aan winst bijschreven, vergeleken met 1700 miljoen verlies in 2011. Ook zette Ceferin zich in voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in Europa: onder zijn leiding werd een sponsordeal gesloten met VISA, de eerste UEFA-sponsordeal die enkel betrekking had op het vrouwenvoetbal.

Volgens de nieuwe statuten begon Ceferin vervolgens in 2019 zijn eerste volledige termijn. Die duurde tot 2023. In zijn eerste termijn werd hij geconfronteerd met de gevolgen van de coronapandemie: toernooien als de Champions League (mannen en vrouwen) en de Europa League werden in het seizoen 2019/20 voltooid met een zomerse finaleronde. Ook verzette Ceferin zich in zijn eerste termijn hevig tegen de oprichting van de Super League en werd onder zijn leiding Rusland uitgesloten van deelname aan UEFA-competities na de inval in Oekraïne. In april 2023 werd de Sloveen unaniem herkozen tot 2027.