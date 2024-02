Woerts pleit voor spectaculaire veranderingen in de Eredivisie: 'Verschil met buitenland is heel groot'

Chris Woerts pleit in gesprek met FCUpdate voor radicale veranderingen in de Eredivisie. De sportmarketeer stelt vast dat de competitie 'kwalitatief erg naar beneden is gegaan' en noemt het 'verontrustend' dat het niveau 'zo beperkt' is en komt met een oplossing die ongetwijfeld veel stof zou doen opwaaien in het Nederlandse voetbal.

In gesprek met FCUpdate-presentator Mounir Boualin zegt Woerts: "Sportief is het natuurlijk behelpen in de Eredivisie. Het is niet echt een competitie die echt spannend is. Aan het begin weet je al dat het over drie, vier of met een uitschietertje erbij vijf clubs gaat. Dat is al jarenlang hetzelfde, maar het contrast en het verschil met het buitenland is erg groot."

Als voorbeeld van het gedaalde niveau in de Eredivisie haalt Woerts FC Twente aan. Die club draait na een aantal magere jaren inmiddels weer mee in de top van de competitie, maar sneuvelde de afgelopen twee seizoenen in de voorrondes van de Conference League tegen respectievelijk Fiorentina en Fenerbahçe. "Twente kwalificeert zich ieder jaar voor Europees voetbal maar wordt altijd zwaar ingedeeld. Je ziet in die wedstrijden dat ze net tekort komen." Nederland blijft op Europees niveau 'drijven' op drie clubs: Ajax, Feyenoord en PSV, stelt Woerts dan ook. "Ondanks alle inspanningen van AZ, FC Twente, FC Utrecht en al het geld dat erin wordt gestopt", stipt de marketeer aan.

Veranderingen

Als oplossing pleit Woerts voor het inkrimpen van de Eredivisie: "Ik denk dat Nederland een te klein land is voor achttien clubs in de Eredivisie. We moeten gewoon terug naar zestien clubs, of idealiter zelfs veertien clubs. Je moet niet vasthouden aan iets dat al honderd jaar het geval is, dat is evolutie. We hebben ooit in Nederland al genivelleerd met clubs, maar achttien clubs in de Eredivisie is gewoon te veel." Een gezamenlijke competitie met België (BeNeliga), waar in het verleden regelmatig over gesproken werd, ziet de sportmarketeer dan weer niet zitten: "Nee, dat is overrated. Die Belgische clubs zijn heel anders van structuur dan die in Nederland, en er is daar hele andere wetgeving", somt Woerts op. "En niemand zit te wachten op een wedstrijd in Moeskroen op drie uur rijden, dat is flauwekul. Allemaal hersenspinsels van mensen die vanuit een spreadsheet denken, het is net de overheid."

Bekijk het interview met Woerts hieronder in de player of op het YouTube-kanaal van FCUpdate.