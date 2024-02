Derksen: 'Hij loopt gek, z'n broekje zit gek, hij praat raar, misschien kan hij naar het Songfestival'

Johan Derksen en Hélène Hendriks verschillen van mening over . Vrijdag kwam de documentaire Lastpak uit over de aanvaller van PSV, waarin zijn gehele voetballoopbaan wordt uitgelicht. Waar Derksen zich geregeld stoort aan Lang, kan Hendriks zijn eigengereidheid wel waarderen.

“Leuk, kleurrijk, iemand voor wie je naar het stadion gaat”, zo typeert Hendriks de buitenspeler, die momenteel geblesseerd is. “Het is geen ideale schoonzoon, maar het is toch leuk als iemand een beetje outspoken en extravagant is? Hij zegt zelf dat hij de Eredivisie leuker maakt en dat mensen voor hem naar de wedstrijden komen, en daar heeft hij ook wel gelijk in.”

Derksen vindt dat Lang dit seizoen te weinig presteert. “Hij moet het af en toe laten zien. Hij is nu geblesseerd, maar hij is eigenlijk het hele jaar door zwak, ziek en misselijk. Ik vind het ook wel een beetje een bron van ergernis hoor, die jongen. Hij weet niet hoe gek hij moet lopen, hoe gek zijn kousen zitten, hoe gek zijn broekje zit, hoe gek zijn armen getatoeëerd zijn… Het is allemaal gek, gek, gek”, somt de analist op bij Vandaag Inside.

“Ik vergelijk hem een beetje met Memphis”, antwoordt Derksen. “De camera is altijd op hem gericht, maar dat vind ik het leuke van voetbal. Anders zijn het allemaal van die ideale jongens.” Derksen reageert: “Jawel, maar dan moet je het wel laten zien. Nu doet hij alleen maar gek, en dat is het. Misschien kan hij naar het Songfestival. Wat ik ook vreemd vind, is dat die jongelui tegenwoordig zo raar praten.”