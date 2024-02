Koeman haalt opgelucht adem: geen groep des doods in de Nations League

Het Nederlands elftal kent z'n tegenstanders in de groepsfase van de vierde editie van de Nations League. De formatie van bondscoach Ronald Koeman is donderdagavond gekoppeld aan Hongarije, Duitsland en Bosnië en Herzegovina. Oranje is ingedeeld in groep 3 van Divisie A.

Het Nederlands elftal heeft een haat-liefdeverhouding met de Nations League. In 2018, toen de nationale ploeg ook al onder leiding stond van Koeman, kwalificeerde het zich knap ten koste van Duitsland en Frankrijk voor de finaleronde. Tijdens de Final Four in Portugal was Oranje in de halve finale weliswaar te sterk voor Engeland (3-1), maar ging het in de eindstrijd ten onder tegen Portugal (1-0). Vijf jaar later kregen Koeman en zijn manschappen een nieuwe kans om de eindzege van de Nations League binnen te hengelen. Het Nederlands elftal was onder Louis van Gaal bovenaan geëindigd in een groep met België, Polen en Wales, maar verloor tijdens de finaleronde in eigen land in de halve finale van Kroatië (2-4) en moest in de strijd om de bronzen plan z'n meerdere erkennen in Italië (2-3).

In 2020 slaagde Oranje er niet in om zich te plaatsen voor de laatste vier. Het elftal van toenmalig bondscoach Frank de Boer eindigde in een groep met Italië, Bosnië en Herzegovina en Polen op de tweede plaats. In navolging van Portugal wisten ook Frankrijk (2021) en Spanje (2023) de eindzege van de Nations League in de wacht te slepen. De vierde editie wordt afgetrapt na het komende Europees Kampioenschap in Duitsland. De eerste groepswedstrijden worden gespeeld op 5, 6 en 7 september. De finaleronde is volgend jaar van 4 tot 8 juni. In tegenstelling tot de vorige edities kwalificeren de nummers één en twee van de groepen in Divisie A zich eerst voor de kwartfinale, waarin zij in onderlinge play-offs zullen bepalen wie zich voor de halve finale plaatsen.

Oranje was als een van de deelnemers van de laatste Final Four tijdens de loting verzekerd van een plek in Pot 1 van Divisie A. Daardoor kon het niet gekoppeld worden aan Spanje, Kroatië en Italië, de andere landen die afgelopen juni streden om de winst van de derde editie van het landentoernooi.

Volledige loting:

Divisie A

Groep 1: Kroatië, Portugal, Polen, Schotland.

Groep 2: Italië, België, Frankrijk, Israël.

Groep 3: Nederland, Hongarije, Duitsland, Bosnië-Herzegovina.

Groep 4: Spanje, Denemarken, Zwitserland, Servië.

Divisie B

Groep 1: Tsjechië, Oekraïne, Albanië, Georgië.

Groep 2: Engeland, Finland, Ierland, Griekenland.

Groep 3: Oostenrijk, Noorwegen, Slovenië, Kazachstan.

Groep 4: Wales, IJsland, Montenegro, Turkije.

Divisie C

Groep 1: Zweden, Azerbeidzjan, Slowakije, Estland.

Groep 2: Roemenië, Kosovo, Cyprus, Litouwen/Gibraltar.

Groep 3: Luxemburg, Bulgarije, Noord-Ierland, Belarus.

Groep 4: Armenië, Faeröer Eilanden, Noord Macedonië, Letland.

Divisie D

Groep 1: Litouwen/Gibraltar, San Marino, Liechtenstein.

Groep 2: Moldavië, Malta, Andorra.