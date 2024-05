El Ahmadi adviseert Koeman bij Ajax te kijken: ‘Eén van de betere spelers in de Eredivisie’

Karim El Ahmadi vindt dat mee moet met Oranje naar het Europees Kampioenschap. De aanvoerder van Ajax was zondagmiddag drie keer trefzeker en kan volgens de oud-middenvelder in Duitsland zeker van waarde zijn voor de ploeg van Ronald Koeman.

“Dit was de Bergwijn die we kennen van PSV”, geeft El Ahmadi aan in Dit was het Weekend op ESPN. “We hebben wel af en toe wat van hem gezien dit jaar, maar niet genoeg. Hij speelde vandaag echt heel goed. Volgens mij is die jongen na januari ook niet heel fit geweest en heeft hij niet veel wedstrijden gespeeld. Maar als hij echt fit is, vind ik dat hij mee moet met het Nederlands elftal.”

Artikel gaat verder onder video

Bergwijn speelde zijn laatste interland op 16 oktober van vorig jaar, toen hij negentig minuten in het veld stond tegen Griekenland. Volgens El Ahmadi doet Koeman er goed aan om de vleugelspeler weer op te roepen, zolang hij helemaal fit is. “Dit is gewoon een kwaliteitsspeler. Als deze jongen echt fit is, vind ik hem één van de betere spelers van de Eredivisie. Ik denk echt wel dat hij misschien nog wel van waarde kan zijn op het EK.”

Volgens de voormalig Marokkaans international was Bergwijn in zijn beginfase bij Ajax een stuk fitter dan hij de afgelopen tijd was. “Toen zag je dat hij nog die Premier League-fitheid had. Toen kwam hij terug, toen was hij geweldig. Daarna eigenlijk heel weinig van hem gezien. Maar wat ik vandaag heb gezien is een speler met extra kwaliteiten, een wapen”, besluit hij.

