Waterreus weet al wie eerste keeper Oranje wordt: 'Kan geen enkele reden verzinnen waarom Koeman andere keuze zou maken'

Voormalig PSV- en Oranje-keeper Ronald Waterreus weet al zeker dat (21) komende zomer als eerste keeper van het Nederlands elftal aan het Europees Kampioenschap in Duitsland gaat beginnen. Bondscoach Ronald Koeman lijkt vandaag (woensdag) te gaan verklappen op wie de keuze is gevallen.

Koeman selecteerde naast Verbruggen, die afgelopen seizoen bij Brighton & Hove Albion debuteerde in de Premier League, ook Mark Flekken (Brentford) en Justin Bijlow (Feyenoord) voor het EK, dat voor Oranje op 16 juni begint met de groepswedstrijd tegen Polen. De keuzeheer liet in een eerder stadium al weten dat de eerste keus onder de lat ook beide oefenduels die Oranje nog speelt voor de start van het toernooi in de basis zal beginnen.

"Ik kan me absoluut niet voorstellen dat Verbruggen niet de eerste keeper gaat zijn op het EK", zegt Waterreus in gesprek met De Telegraaf. "Ik kan echt geen enkele reden verzinnen waarom Koeman een andere keuze zou maken", vervolgt de achtvoudig Oranje-international. De eerdere uitspraken van de bondscoach wijzen wat de Limburger betreft in de richting van Verbruggen. "De bondscoach heeft er natuurlijk al eerder iets over gezegd en sindsdien is Bart alleen maar beter gaan keepen", stipt Waterreus aan. "Zoals hij heeft gekeept tegen Duitsland, is wat je als bondscoach wil zien. Wat mij betreft is de vraag wie de eerste keeper wordt dus niet zo spannend."

De kans lijkt groot dat Koeman later vandaag (woensdag) meer duidelijkheid zal verschaffen over zijn eerste keus onder de lat. De bondscoach schuift om 14.00 uur aan voor een persconferentie. Mocht hij die informatie toch nog even voor zich houden, dan wordt een dag later, als Oranje het oefenduel met Canada speelt, duidelijk op wie van de drie de keuze is gevallen.

