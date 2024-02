FC Utrecht verlengt ongeslagen status en duwt Heracles dieper in de zorgen

FC Utrecht heeft vrijdagavond zijn ongeslagen status verlengd. In een eenzijdige wedstrijd, die in de eerste helft een kwartier stil lag wegens een defecte stadionlamp, versloeg de club uit de Domstad laagvlieger Heracles Almelo met 1-0. Het enige doelpunt viel in de tweede helft. Bij Heracles maakte Kelvin Leerdam zijn rentree in de Eredivisie. Invaller Victor Jensen brak tien minuten voor tijd de ban voor FC Utrecht.

Bij FC Utrecht ontbrak Taylor Booth wegens een blessure, hij werd vervangen door Marouan Azarkan. FC Utrecht ging op voor de vijftiende wedstrijd zonder nederlaag op rij in de Eredivisie, een aanscherping van het clubrecord. Bij Heracles Almelo ontbrak Bryan Limbombe wegens een schorsing, hij kreeg rood tegen PSV. Jetro Willems mocht weer eens in de basis starten. Hij was onderdeel van de vijfmansverdediging van de gasten.

Zoals van tevoren verwacht werd startte Heracles heel verdedigend aan de wedstrijd en was FC Utrecht voornamelijk in balbezit. Dat balbezit resulteerde in een optisch overwicht voor de ploeg van Ron Jans, maar veel kansen wist FC Utrecht in de eerste helft niet te creëren. Heracles deed weinig tot niets met de spaarzame mogelijkheden tot counters, waardoor de ruststand 0-0 was.

De tweede helft bracht veel van hetzelfde. FC Utrecht had de bal en probeerde tot kansen te komen. Dat lukte nauwelijks omdat Heracles de ruimtes erg klein hield en ook omdat FC Utrecht het lastig had in de kleine ruimte. Naarmate de tweede helft vorderde werden beide ploegen steeds slordiger, waardoor de wedstrijd op een gelijkspel leek uit te draaien. In de 79e minuut echter kreeg Souffian El Karouani de bal aan de zijkant van het strafschopgebied. Hij bracht de bal laag en hard voor het doel, waar invaller Jensen de bal alleen maar aan hoefde te raken om te scoren: 1-0. In het restant kreeg Heracles nog een enorme kans via Mohamed Sankoh, maar hij faalde oog in oog met Mattijs Branderhorst. Omdat Utrecht ook geen kansen meer kreeg bleef het bij 1-0.

Zo verlengt FC Utrecht zijn ongeslagen status met één wedstrijd en staat de teller nu op vijftien. Door de goede reeks heeft de ploeg zich nu in de race om play-off plekken voor Europees voetbal gemeld. Heracles blijf in de gevarenzone en moet voorlopig nog naar beneden kijken.