Utrecht - Heracles gestaakt om opmerkelijke reden, supporters laten zich nu wél van de beste kant zien

De wedstrijd FC Utrecht tegen Heracles Almelo is op vrijdagavond vanwege een bijzondere reden gestaakt. Geen rellen, geen vuurwerk en geen medische dreigende situatie, maar oververhitte stadion lampen in de Galgenwaard. Terwijl scheidsrechter Jochem Kamphuis de wedstrijd staakte, schenen de supporters in het stadion van FC Utrecht hun lampje.

Tijdens het oplossen van het probleem in de Galgenwaard legde scheidsrechter Kamphuis een interview af bij ESPN. “Ik heb contact met de trainers en de spelers en die zeiden: ‘laten we alsjeblieft op het veld blijven’, we gaan zo snel mogelijk weer verder, dus daar hopen we op.” De scheidsrechter werd onderbroken door een ongeduldige Ron Jans.

De trainer van FC Utrecht mengde zich in het interview van ESPN met Kamphuis. “We gaan liever voetballen dan interviewen toch? We mogen weer beginnen”, riep de 65-jarige coach tegen de scheidsrechter van dienst. De wedstrijd is inmiddels hervat, volg het liveblog op onze website!