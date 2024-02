Feyenoord-fans zorgen voor overlast rond De Kuip: wijkbewoners zijn er helemaal klaar mee

Wijkbewoners van het Rotterdamse Hillesluis hebben het helemaal gehad met de overlast die Feyenoord-supporters veroorzaken op dagen dat hun favoriete club in actie komt. Raadslid Serkan Soytekin van de Rotterdamse fractie van DENK vindt het tijd voor verandering. Er liggen al meerdere ideeën op tafel om de overlast te verminderen.

Bewoners van de wijk Hillesluis voelden zich een lange tijd niet gehoord door de gemeente en vinden het nu écht tijd voor actie. Volgens hen is het elke wedstrijddag wel ‘raak’ in hun wijk. Soytekin erkent de problematiek en heeft aangedrongen op verandering. “Het lijkt erop dat de bewoners het gedrag van de zogenaamde supporters maar moeten accepteren”, wordt hij geciteerd door Open Rotterdam. Een uitzending van Hart van Nederland lijkt nu ook de gemeente wakker te hebben geschud. In die uitzending kwam naar voren dat Feyenoord-fans zich schuldig maken aan wildplassen in de straat, dubbel parkeren, parkeren op de stoep en tegen het verkeer inrijden op zoek naar een parkeerplek.

Volgens Robert Simons van Leefbaar Rotterdam is er vooral ‘gedragsverandering’ nodig. “Nog nooit hebben we zoveel geld uitgegeven aan veiligheid, handhaving en schoonmaak in de stad. We kunnen nog wel tien miljoen erbij doen, maar als mensen afval op de straat blijven gooien, is het dweilen met de kraan open.” Simons wil een serieus gesprek met de directie van Feyenoord en ook de supportersvereniging om het gedrag te veranderen. “We zitten aan de maximale capaciteit van handhaving en politie. We geven 500 boetes per wedstrijddag”, zo klinkt.

Een aantal mogelijke oplossingen ligt in elk geval al op tafel. “Allereerst wordt er nagedacht over het afsluiten van de wijk zoals dat nu ook in Sportdorp en Zomerland gebeurt. Daar wordt bij grote evenementen in De Kuip de wijk afgesloten voor autoverkeer zonder toegang”, schrijft Open Rotterdam. Daarnaast wordt mogelijk ook het parkeren in de buurt ‘onaantrekkelijker’ gemaakt door de parkeertarieven ‘flink’ te verhogen tijdens wedstrijden en het openbaar vervoer te optimaliseren. Ten slotte vindt Simons van Leefbaar Rotterdam het terugplaatsen van de urinoirs op straat ook een ‘goed idee’.