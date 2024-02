Feyenoord-ster koopt luxe appartement van 740.000 euro in Rotterdam

is de trotse eigenaar van een nieuwbouwappartement in Rotterdam. De middenvelder van Feyenoord heeft het appartement aangeschaft voor 740.000 euro en liet er voor hetzelfde bedrag een hypotheek op vestigen, zo meldt de website Bekende Buren.

Wieffer stapte in 2022 over van Excelsior naar Feyenoord en is daardoor in één klap een stuk meer gaan verdienen. Daardoor was hij in staat om zijn nieuwe appartement aan te schaffen. Het appartement heeft een woonoppervlakte van 98 vierkante meter, met een woonkamer, twee slaapkamers en een badkamer.

Vanuit zijn luxe appartement heeft Wieffer een prachtig uitzicht op de skyline van Rotterdam. Hiervoor woonde Wieffer in Dordrecht.

Sinds zijn komst speelde Wieffer 44 competitiewedstrijden voor Feyenoord, waarin hij vier goals maakte en zeven assists gaf. Zondag maakte hij het enige doelpunt in de gewonnen uitwedstrijd tegen AZ (0-1). Op dit moment is Wieffer een van de weinige spelers van Feyenoord die in goede vorm verkeert.

Foto's van het appartement zijn te bekijken op de website van Bekende Buren.