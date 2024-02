FIFA reageert op berichtgeving over 'blauwe kaart': 'We willen duidelijk maken dat...'

De FIFA heeft donderdagavond met veel verbazing gereageerd op de berichtgeving in Engeland over de mogelijke testfase met een blauwe kaart. The Telegraph publiceerde een artikel waarin stond dat de International Football Association Board (IFAB) goedkeuring had gegeven om te gaan experimenteren met een blauwe kaart, die scheidsrechters zouden kunnen uitdelen in het geval er een professionele overtreding wordt gemaakt of spelers aanmerkingen hebben op de leiding. Volgens de Wereldvoetbal is er voorlopig echter geen sprake van de introductie van een derde kaart op het hoogste niveau.

Volgens informatie van The Telegraph was de spelregelcommissie van de FIFA voornemens om de plannen vrijdag wereldkundig te maken. Scheidsrechters zouden naast de gele en een rode ook de blauwe kaart tot hun beschikking krijgen. Dit betekende niet dat de blauwe kaart op korte termijn op het hoogste niveau z’n intrede zou gaan maken. Er zouden eerst tests plaatsvinden in competities op lagere niveaus, bijvoorbeeld de FA Cup of de Women’s FA Cup. Hoogstwaarschijnlijk al vanaf komende zomer, maar die plannen lijken er vooralsnog niet te zijn. Al zorgt de FIFA zelf ook voor enige onduidelijkheid door het in een reactie te hebben over de blauw kaart in het ‘topvoetbal’.

“De FIFA wil duidelijk maken dat berichten over de zogenaamde ‘blauwe kaart’ op topniveau in het voetbal onjuist en voorbarig zijn”, schreef de Wereldvoetbalbond donderdagavond op X. “Dergelijke tests zouden, indien uitgevoerd, beperkt moeten blijven tot testen op een verantwoorde manier op lagere niveaus, een standpunt dat de FIFA wil herhalen wanneer dit agendapunt wordt besproken tijdens de AVA van de IFAB op 2 maart”, zo klinkt het. De blauwe kaart lijkt dus voorlopig niet z’n intrede te gaan maken op het voetbalveld. Indien spelers met deze kleur kaart bestraft zouden worden, zouden zij tien minuten naar de kant moeten. Scheidsrechters konden deze kaart uitdelen bij het maken van een professionele overtreding, bijvoorbeeld een veelbelovende aanval onderbreken, óf aanmerkingen op de arbitrage.