Gaat PSV volle bak druk zetten tegen Dortmund? 'Peter Bosz durft alles, volgens mij'

De heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tussen PSV en Borussia Dortmund belooft dinsdagavond een 'hartstikkene interessant' duel te worden, zegt Foppe de Haan in gesprek met FCUpdate. De oud-trainer van onder meer sc Heerenveen geeft in zijn vooruitblik op de confrontatie tussen de koploper van de Eredivisie en de nummer vier van de Bundesliga hoog op over de kwaliteiten van trainer Peter Bosz en is benieuwd met welke tactiek hij zijn elftal in het Philips Stadion het veld in zal sturen.

De Haan ziet dat de aanstelling van Bosz afgelopen zomer 'heel verfrissend' heeft uitgepakt voor PSV. "Hij weet precies wat hij wil en is klaarblijkelijk ook in staat om binnen een maand iedereen dezelfde kant op te krijgen", wijst de Fries op de uitstekende seizoenstart die de club doormaakte. Vanaf de start van het seizoen oogstte PSV alom lof door in de Eredivisie de eerste zeventien wedstrijden in een overwinning om te zetten. Bovendien bereikte de club voor het eerst sinds het seizoen 2015/16 de knock-outfase van de Champions League, door achter groepswinnaar Arsenal, maar vóór RC Lens en Sevilla, als tweede te eindigen in groep B.

Artikel gaat verder onder video

Vertrouwen

Na de winterse break liet het elftal van Bosz echter enkele steken vallen; zo werd in de competitie gelijkgespeeld tegen zowel FC Utrecht als Ajax en werd PSV door Feyenoord uit het toernooi om de KNVB Beker gewipt. De afgelopen twee wedstrijden werden echter zonder al te veel problemen gewonnen van FC Volendam (1-5) en Heracles Almelo (2-0), waardoor de Eindhovenaren met het nodige vertrouwen aan het tweeluik met Dortmund zullen beginnen.

Counterclub

De Haan kijkt in ieder geval uit naar de dubbele confrontatie: "PSV tegen Dortmund, dat vind ik hartstikkene interessant", klinkt het. Dat komt onder meer door de speelstijl van de Duitsers, zo legt de oud-trainer uit: "Dortmund is eigenlijk een counterclub, hè? Die geven je de bal, die mag je hebben, en dan: zoef", typeert De Haan de spelopvatting van het elftal van trainer Edin Terzic.

"Ik had het er deze week nog over", vervolgt De Haan. "Moet je altijd vooruit storen, pressen of de bal afjagen? Je kan het ook een station terug doen, dát doet Dortmund. Die hebben het middenveld voor elkaar. Die pikken de bal en dan vliegen er zó vijf weg. Daar moet je naar kijken, hoe dat werkt."

Bosz-ball

Daar staat dan het typerende voetbal dat Bosz zijn elftal laat spelen tegenover. De Eindhovenaren zetten voortdurend hoog druk en jagen de tegenstander met grote intensiteit op. Dat heeft PSV dit seizoen al veel moois opgeleverd, maar uit bij Arsenal (4-0 verlies) werd duidelijk dat het wel kwetsbaar is tegenover een tegenstander die er snel uit kan komen, een kwaliteit die ook Dortmund dus bezit.

De vraag is dus of Bosz de linies tegen de Duitsers wat dichterbij het doel van Walter Benítez zal laten spelen, of dat hij ervoor kiest om va banque druk te gaan uitoefenen op de tegenstander. "Ja, in hoeverre durven de spelers dat?", vraagt De Haan zich af. Over de trainer kent hij echter geen enkele twijfel: "Bosz durft alles, volgens mij", klinkt het goedkeurend.

Steengoed

Mocht PSV ervoor kiezen het gedurfde 'eigen' spel te spelen, dan moet de uitvoering in ieder geval niets te wensen overlaten, stipt De Haan aan: "Dat moet je steengoed doen, anders heb je een probleem."

Daarbij haalt hij als voorbeeld een wedstrijd van ruim tien jaar geleden aan. "Ajax moest ook een keer tegen Dortmund, toen vroegen ze mij: hoeveel wordt het? Ik zei: 3-0 voor Dortmund. Maar waarom dan? Dat zal ik je zeggen: ze geven Ajax de bal, op het middenveld pikken ze hem af, dieptebal, goal. En het was precies zo."

De wedstrijd waar De Haan op doelt werd gespeeld in het seizoen 2012/13. Het Ajax van toenmalig trainer Frank de Boer stond in de rust al met 0-3 achter in Amsterdam, door doelpunten van Marco Reus (die er twaalf jaar later nog altijd bij is), Mario Götze en Robert Lewandowski. De Pool zorgde na rust ook voor de vierde Dortmund-treffer, waarna Danny Hoesen kort voor tijd de Amsterdamse eer redde en de 1-4 eindstand op het bord zette.

Slok op een borrel

Ten opzichte van dat Dortmund-elftal en dat van de jaren daarna hebben de Duitsers kwalitatief wel een jasje uitgedaan, ziet De Haan. "Ze hebben nu wel mindere spelers, Jude Bellingham speelt bijvoorbeeld bij Real Madrid. Dat scheelt ook wel een slok op een borrel. Je bent wel afhankelijk van de kwaliteit van je spelers, met name voorin en de diepgaande middenvelder."

De wedstrijd tussen PSV en Borussia Dortmund begint vanavond om 21.00 uur en wordt live uitgezonden op RTL7 en Ziggo Sport Voetbal.