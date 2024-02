Foppe de Haan onthult mogelijke kapitaalinjectie voor sc Heerenveen: 'Daar wordt over nagedacht'

Foppe de Haan onthult in gesprek met FCUpdate dat er gesprekken gaande zijn over een mogelijke kapitaalinjectie voor sc Heerenveen, de club waar hij vijftien jaar als hoofdtrainer werkzaam was. In die jaren klommen de Friezen op tot een stabiele subtopper, de afgelopen jaren bivakkeert Heerenveen in de middenmoot van de Eredivisie. De Haan legt uit hoe dat in zijn ogen kon gebeuren en waarom er de laatste tijd een positieve kentering gaande is.

De Haan vormde jarenlang een succesvolle tandem met voorzitter Riemer van der Velde (die van 1983 tot 2006 de scepter zwaaide in het Abe Lenstra Stadion) en was tot 2004 hoofdtrainer van Heerenveen. Hij keerde in oktober 2015 nog eenmaal terug op de vertrouwde bank, toen hij het seizoen afmaakte als interim-trainer na het vertrek van Dwight Lodeweges. Onder leiding van de inmiddels 80-jarige De Haan behaalde Heerenveen in het seizoen 1999/2000 de beste eindklassering in de clubgeschiedenis, door achter landskampioen PSV als tweede te eindigen en zich daarmee te plaatsen voor de Champions League.

Is er één oorzaak aan te wijzen voor het feit dat Heerenveen van 'de vijfde club van Nederland' is teruggezakt naar de middenmoot?

Artikel gaat verder onder video

De Haan: "Ik zeg niet dat wij alles goed deden hoor, maar maar als het om centen ging: beter kon niet. We werden langzaam maar zeker beter, dus we kregen de mogelijkheid om spelers te halen die daarvoor buiten de orde waren, aan de hoge kant zal ik maar zeggen. Die werden dan verkocht voor een hoop geld, en daarvan ging altijd een deel op de bank en een ander deel werd weer gebruikt om te investeren, en een ander deel om de organisatie te verbeteren. Zo is dit stadion er ook gekomen, en onze accommodatie. Er is altijd geïnvesteerd. Nooit in een absolute topspeler, maar altijd in spelers waarvan we dachten: 'Deze heeft de mogelijkheid om meer dan normaal te zijn', dus dat was gewoon slim beleid."

"Op een gegeven moment stopte Riemer en stond er een hoop geld op de bank, toen hebben ze dat systeem weggelaten en tóch meer uitgegeven dan er binnenkwam. Dat kun je een poosje doen, maar op een gegeven moment gaat je dat op je nek zitten en dat is van kwaad tot erger gegaan. Waar wij altijd winst maakten, was er op een gegeven moment een tekort van een paar miljoen. Later een paar miljoen meer, en op een gegeven moment was het zeven miljoen. Dan moet je dus altijd je beste speler verkopen en word je alleen maar slechter. Dat is in hoofdlijnen wat er is gebeurd, dus eigenlijk een beetje te gemakzuchtig."

Hoe kijkt u naar de huidige beleidsbepalers?

"Ferry de Haan (algemeen directeur, daarvoor twee jaar technisch directeur van sc Heerenveen, red.) is een prima man, vind ik. Hij besodemietert je niet en komt zijn afspraken na. Hij is heel open en wil dingen met je bespreken, dat is prima. Dat was in het verleden wel anders hoor, toen werden Riemer en ik gezien als 'de grote vijand', al overdrijf ik dan wel een beetje. Wij zouden heel bedreigend zijn, terwijl dat echt onzin was. Riemer en ik hebben maar één idee: het moet goed gaan met de club. Als ze ons een positie hadden gegeven en hadden gezegd: 'Hier zijn jullie goed in, help ons daarbij', dan was het geen probleem geweest. Maar we hadden ideeën en moesten voorzichtig zijn met wat we konden zeggen, want je bent toch een soort 'grote meneer', zullen we maar zeggen. Dus steeds op de tong bijten, dat kan de een beter dan de ander. Dat gaf altijd wel een gek gevoel. Maar nu Cees Roozemond (algemeen directeur van 2019 tot 2023, red.) weg is, is dat echt opgeklaard en is de situatie veranderd, ten goede inderdaad."

"Heerenveen is een club van het volk, van de mensen hier. Wat er is gebeurd: door de andere samenstelling van alles wat de club aanstuurde, hebben ze het contact met de achterban verloren. Wij hadden een ondernemerssociëteit met 1200 mensen, nu hebben ze er nog 500. Waarom zijn die 700 weg? Dat heeft alles te maken met wat ik net vertel, daardoor ga je ook slechter voetballen, daar moet je uitbreken. Voor wat er nu zit is dat de opdracht: zo zuinig mogelijk en zo goed mogelijk zorgen dat je weer rendement krijgt. Hard werken en slim zijn. De dingen waar je voor staat, het Fries-zijn, dat is toch apart, dat moet je koesteren want dat vinden mensen mooi."

De naam Riemer viel al even; zijn type bestuurder lijkt een beetje een uitstervend ras te zijn in het voetbal. Hij is vergelijkbaar met bijvoorbeeld Michael van Praag vroeger bij Ajax, Jorien van den Herik bij Feyenoord en Hans Nijland bij FC Groningen. Hoe kijkt u daar tegenaan?

"Dat zijn enorme liefhebbers, anders zouden ze het niet doen, dat is duidelijk. Het is jammer, want het zijn aansprekende mensen. Riemer vond ik helemaal uniek, die had ook echt verstand van voetbal. Een enorme sportman én hartstikke zakelijk. Als je dat bij elkaar brengt, dat zijn er niet zo veel denk ik, dat is wel uniek."

Vorig jaar was Van der Velde tegenover de NOS nog behoorlijk kritisch op de toenmalige clubleiding. Zijn er in dat opzicht positieve ontwikkelingen gaande?

"Tegenwoordig zijn het meer de managers, er komt een Raad van Toezicht, een Raad van Commissarissen, die benoemen weer een manager... Maar dat is nu weer wat aan het veranderen, de huidige commissarissen komen allemaal van dichtbij. Dat zijn allemaal Heerenveen-mannen en er is een vrouw bij, dat is ook prima. Die hebben wél het gevoel, dus het komt langzaam maar zeker weer terug. Maar het is helemaal weggeweest. Ja, we zien een tegenbeweging, dat is een goede ontwikkeling."

In datzelfde interview sloot Van der Velde uit dat Heerenveen zich ooit zal overleveren aan een buitenlandse investeerder. Bent u daar ook op tegen?

"Ja, daar moeten we niets van hebben. Fortuna Sittard zit nu ook in de shit, en bij Vitesse zie je het ook. Zo'n investeerder doet het om geld te verdienen, maar hoe kan dat met een voetbalclub? Er moet bijna altijd geld bij! Alleen in Utrecht is het anders, maar daar zit Frans van Seumeren."

Zou u het wel toejuichen als er een soort 'Friese Van Seumeren' opstaat om in de club te investeren?

"Friesland is van oorsprong, en nóg, de provincie van de coöperaties. Het zou aardig zijn als dat voor sc Heerenveen onderzocht wordt. Elke supporter een aandeel, groot of klein. Daar wordt over nagedacht op de achtergrond, maar nee: dat is nog niet heel concreet. Wie weet?"