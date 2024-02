Hannah Prins plaatst veelzeggende foto van Van der Gijp: 'Geslaagde avond'

De uitzending van Vandaag Inside van dinsdagavond blijft de gemoederen bezighouden. Klimaatactivisten Hannah Prins en Sieger Sloot bevonden zich in het hol van de leeuw en kregen een respectloze behandeling van René van der Gijp, die het tweetal zelfs de rug toekeerde. Prins lijkt er niet mee te zitten.

Prins, activist bij Extinction Rebellion en auteur van het boek Je bent jong en je wil wat toekomst, plaatst na afloop van de uitzending een screenshot op Instagram van een gedesinteresseerde Van der Gijp. "Geslaagde avond", schrijft ze erbij. Ook plaatst ze een foto van zichzelf met Sloot. "In het hol van de leeuw."

De uitzending zorgt voor veel reacties op sociale media. Sommige trouwe kijkers stoorden zich aan de houding van Van der Gijp, die ze kinderlijk en respectloos noemden. Anderen konden zich wel vinden in de scherpe woorden van de analist.

Prins en Sloot legden in het programma uit waarom ze deelnemen aan klimaatdemonstraties zoals het bezetten van de A12 in Den Haag. “Als je braaf vraagt of dingen veranderen, veranderen ze meestal niet. Op deze manier wel”, zei Prins onder meer. De activisten kregen enige steun van Johan Derksen, met name voor hun demonstratie op het terrein van Tata Steel in Velsen-Noord, maar Van der Gijp was niet blij met hun aanwezigheid.

“Ik vind het twee aardige mensen, maar past dit in het programma? Ik vind ze hartstikke lief, maar wat moet je ermee? Ik had net zo goed thuis kunnen blijven. Ik had een heel leuke avond gehad, lekker Netflixen, Cambuur kijken…”, zei hij tegen presentator Wilfred Genee. ”Ik heb er niks mee. Wat moeten wij ermee? Wij hebben een leuk programmaatje dat hartstikke goed loopt, zitten er twee van die… Hun idealen zijn prima, maar dat soort types past niet bij ons in het programma.”

Derksen vroeg vervolgens of Prins en Sloot dan maar weg moeten. “Ja”, antwoordde Van der Gijp. Later zei hij: "Ik heb oprecht een teringhekel aan mensen die denken dat ze de wijsheid in pacht hebben. Daar heb ik niks mee. Die twee denken dat ze de wijsheid in pacht hebben." Bij de afkondiging van de uitzending stond Van der Gijp direct op en liep hij van tafel.

